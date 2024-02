Caracas: di cosa parla il film diretto e interpretato da Marco D'Amore

In uscita nelle sale uno dei film italiani più attesi dell'anno che vede la regia di Marco D'Amore.

La trama e il cast attirano l'attenzione del grande pubblico: ecco tutto quello che c'è da sapere su Caracas.

Caracas: il ritorno alla regia di Marco D'Amore

Molti sono i film in uscita al cinema nel 2024 e, oltre alle pellicole d'oltreoceano come Past Lives, si aggiungono anche le novità provenienti dall'Italia.

Marco D'Amore, uno degli attori più amati del cinema italiano, torna nelle vesti di regista dirigendo il film Caracas, uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi mesi.

Tanta la curiosità attorno alla pellicola che vede un cast d'eccezione prendere parte al progetto: scopriamo tutti i dettagli su Caracas.

Di cosa parla Caracas: la trama del film

Grazie alla serie Gomorra, Marco D'Amore si è fatto apprezzare dal pubblico delle serie tv, dimostrando però anche il suo talento dietro la macchina da presa.

Procede infatti parallelamente la sua carriera da regista, come dimostra il nuovo film Caracas, in cui Marco D'Amore si cimenta nel duplice ruolo di attore e regista, dando origine a una pellicola nata dal suo amore per il romanzo Napoli Eterna di Ermanno Rea.

Il film ruota attorno a tre personaggi, tra cui vi è Caracas, militante dell'estrema destra che impegna le sue serate a sferrare attacchi agli immigrati.

Il suo destino cambierà dopo l'incontro con Yasmina, giovane islamica, e Giordano Fonte, scrittore napoletano che osserva scrupolosamente i destini delle persone che lo circondano.

Tanti sono però i segreti nascosti all'interno della pellicola, rivelando lungo i 110 minuti dei colpi di scena inaspettati.

Non resta allora che scoprire il cast del film in sala.

Il cast di Caracas: i volti noti del cinema italiano

Marco D'Amore decide di rivestire i panni da regista, non abbandonando però la sua grande passione per la recitazione, interpretando in Caracas l'omonimo protagonista.

Al suo fianco, il regista decide di portare con sé uno dei suoi più cari amici, oltre a essere uno degli attori più amati del cinema italiano: parliamo di Toni Servillo, interprete del thriller psicologico più amato di Netflix.

Il personaggio di Yasmina è invece interpretato da Lina Camelia Lumbroso, il cui talento spicca come non mai anche grazie alla direzione di Marco D'Amore.

Si aggiungo al cast anche Brian Parisi e Andrea Nicolini, portando in scena uno dei film italiani più attesi del 2024.

