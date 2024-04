Carla Bruni, ecco chi sono i ricchissimi genitori e chi è suo padre biologico

È da anni una delle protagoniste indiscusse del mondo della moda e dello spettacolo e tante sono le curiosità sulla sua vita, molte delle quali sono venute a galla nel tempo.

Una di queste riguarda il suo particolare rapporto con i suoi genitori: scopriamo chi sono i genitori di Carla Bruni e la sconvolgente scoperta del suo vero padre.

Carla Bruni: chi sono i genitori della top model

Nella famiglia di Carla Bruni scorre il talento da generazioni, come dimostra il successo ottenuto dalla stessa top model e da sua sorella, Valeria Bruni Tedeschi.

Le due donne sono figlie di due personaggi molto noti, Marina Bonini, pianista e attrice affermata e Alberto Bruni Tedeschi, imprenditore venuto a mancare nel 1996.

Il legame che ha unito la top model ai suoi genitori è sempre stato molto forte, anche dopo aver scoperto la sconvolgente verità sul suo padre biologico: scopriamo insieme tutti i dettagli.

La sconvolgente verità sul padre biologico di Carla Bruni

Dopo aver scoperto dove vive Carla Bruni, non resta che scoprire tutti i dettagli sulla sconvolgente verità legata all'identità dei suoi genitori e, più precisamente, di suo padre.

Nel 2007, infatti, la top model ha scoperto che Alberto Bruni Tedeschi non fosse il padre biologico, nonostante all'epoca fosse già sposato con sua madre.

Marisa Bonini aveva infatti intrapreso una relazione extra-coniugale con Maurizio Remmert, imprenditore piemontese all'epoca diciannovenne.

Carla Bruni: la scoperta dell'identità dei genitori

Dopo la morte di suo padre, Carla Bruni è venuta a conoscenza della sconvolgente verità sull'identità del padre biologico e, a svelarle tutto ciò, è stata sua sorella Valeria.

Nonostante il tradimento, suo padre Alberto ha continuato la relazione con Marisa, dato il forte amore che li ha da sempre legati, riconoscendo Carla Bruni come sua figlia.

La verità è venuta a galla solo con gli anni e Carla Bruni ha avuto la possibilità di legare con il padre biologico, Maurizio Remmert, intraprendendo sin da subito un ottimo rapporto.

Diverse sono state le vacanze in compagnia del padre, entrando anche a far parte della sua famiglia, che l'ha sin da subito accolta stringendo un forte legame in cui l'armonia regna sovrana.

I momenti di turbolenza vissuti subito dopo la scoperta sull'identità del padre, Carla Bruni può vantare di un ottimo rapporto con tutti i membri della sua famiglia.

