Ecco chi è l'attrice, comica e presentatrice Carla Signoris, moglie di Maurizio Crozza

Carla Signoris è una delle trattici e conduttrici italiane più amate, che ha alle spalle una lunga carriera, equamente divisa tra piccolo e grande schermo.

Oltre a ciò è conosciuta anche per essere la moglie di Maurizio Crozza: i due si sono sposati nel 1992 e sicuramente sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano.

Carla Signoris, la sua carriera da attrice e comica

Nata nell'ottobre del 1958 a Genova, Carla Signoris dopo gli studi di architettura si diploma nel Teatro Stabile di Genova e fa il suo ingresso nel mondo del teatro nei primi anni Ottanta.

Sono diversi gli spettacoli teatrali che l'hanno vista come protagonista: questa è infatti una passione che l'attrice non ha mai abbandonato, anche quando ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema o in quello della televisione.

Il debutto televisivo è avvenuto nel 1986, quando ha partecipato alla miniserie Lulù. Invece la prima comparsa sul grande schermo è avvenuta nel 1995, con la pellicola Peggio di così si muore.

Oltre alle presenze televisive e teatrali come attrice, la Signoris è anche una comica e conduttrice: ha infatti presentato diversi programmi nel corso della sua carriera, come Avanzi e Tunnel, in cui ha collaborato con Serena Dandini e Corrado Guzzanti.

Nel 2002 e nel 2016 ha prestato la sua voce come doppiatrice per il personaggio di Dory nei due lungometraggi Pixar Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory.

Nel 2005 ha condotto anche il programma Colorado Café con Rossella Brescia.

Nel 2022 su Disney+ è uscita la serie tv ispirata al film di Ferzan Ozpetek Le fate ignoranti, in cui lei interpreta il personaggio di Veronica. Inoltre è anche su Sky Serie nella commedia di Alessandro Genovesi Ridatemi mia moglie.

Nel corso della sua lunga carriera ha vinto due Nastri d'Argento: uno nel 2012 per Countdown e l'altro nel 2017 per Lasciati andare.

Il matrimonio con Maurizio Crozza

Carla Signoris è sposata con Maurizio Crozza da ben 31 anni, ma i due si conoscono da prima: si sono conosciuti al liceo e facevano entrambi parte del gruppo comico Broncoviz, con cui lei ha esordito in tv ad Avanzi.

Come ha spiegato anche lei in diverse interviste, ridere fa bene alla coppia, e probabilmente è questo il segreto del loro successo: dopo tanti anni di matrimonio si confermano tra le coppie durature del mondo dello spettacolo.

Carla Signoris e Maurizio Crozza hanno avuto anche due figli, Giovanni e Pietro. Dei due solo il primogenito ha deciso di seguire le orme dei genitori: è un giovanissimo attore e ha già partecipato a diverse importanti produzioni, come i film Il traditore e Lasciami andare.

La malattia di Carla Signoris

Il nome dell'attrice non è legato solo ai suoi successi nella sua brillante carriera, ma purtroppo anche alla malattia: la donna soffre infatti di sclerosi multipla, ed è uno dei volti principali che si occupa di combattere attivamente questa patologia.

Carla è infatti stata testimonial dell’AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ed è stata più volte protagonista di spot televisivi e radiofonici volti a sensibilizzare sulla tematica della malattia.

