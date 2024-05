Roberta Parasilti era la mamma di Carlotta Ferlito, che ora ne piange la scomparsa. Ai social ha affidato il suo dolore incolmabile e ha dedicato alla madre parole di amore incondizionato. La donna era malata e da diverso tempo combatteva contro una brutta malattia.

La mamma di Carlotta Ferlito era malata di SLA e ospite a Verissimo, nel rinomato salotto di Silvia Toffanin, era stata la stessa ginnasta a parlare delle condizioni di salute della madre. “Non sta bene e non starà meglio”, aveva detto senza mezzi termini, spiegando che insieme al resto della famiglia aveva preso la difficile decisione di trasferirla in un hospice. Infatti, raccontava:

Stiamo cercando di accompagnarla verso la sua fine, verso quella che sarà un’altra vita , nella maniera più serena possibile. Quando l’hanno sistemata nella sua stanza, ci hanno fatto uscire e lei ha detto “non mi trattate da stupida, non fate come se fossi un burattino, voglio essere cosciente”. Penso che il dolore più grande sia veder spegnere il volto della propria mamma , io sto vivendo questa cosa giorno dopo giorno.

Ai social ha affidato il suo dolore, ma ha mostrato anche il suo amore incondizionato verso la propria mamma.

Lo ha fatto condividendo su Instagram una serie di scatti dolcissimi che la immortalano insieme alla madre e al resto della famiglia.

Il vuoto che lasci è inesprimibile Mamma e nessuno potrà mai colmarlo.

Per quanto possa suonare fraintendibile, sono, siamo sollevati al pensiero che il tuo dolore sia terminato, perché non te ne meritavi nemmeno un briciolo.

Adesso continua il nostro, il mio di dolore, come se non mi avesse già consumata abbastanza, consapevole però che la vita tanto dà e tanto toglie, quindi deve essere vissuta al 100%.