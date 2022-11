Il nome di Carlotta Rossignoli, negli ultimi giorni, ha destato critiche, sospetti e tantissimi interrogativi. La giovane influencer di ventitré anni ha infatti ottenuto la Laurea in Medicina, con tanto di lode e menzione d’onore. Una Laurea che ha ottenuto in soli cinque anni, invece che in sei come sarebbe previsto.

Sono quindi tanti coloro che si sono chiesti come una giovane modella dalla carriera attivissima abbia potuto conseguire un risultato simile in così poco tempo.

Ma chi è Carlotta Rossignoli? Cosa sappiamo di lei? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla sua vita, sulla sua carriera e sulla curiosa vicenda che la vede protagonista.

Chi è Carlotta Rossignoli: biografia, istruzione e carriera

Carlotta Rossignoli è nata a Verona ed ha 23 anni. Madre casalinga e padre impiegato di banca, la ragazza non ha fratelli e sorelle. È figlia unica e, spesso, quotidiani e riviste hanno insistito sul fatto che questo le ha consentito di godere di un sostegno incondizionato da parte dei genitori.

Sostegno che le ha consentito di ottenere dei risultati scolastici a dir poco impressionanti.

La Laurea in Medicina, conseguita in soli cinque anni (per giunta con un 110 e lode e una menzione d’onore) presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano non è infatti il suo unico record.

La giovane ha infatti conseguito il diploma al Liceo Classico in soli quattro anni (anziché i canonici cinque previsti dall’istruzione italiana).

Nel 2017, venne premiata come Alfiere del Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella per il suo diploma di maturità, conseguito con la media del dieci e, per l’appunto, in soli quattro anni.

Dei risultati ammirevoli, ottenuti però tramite numerosi sacrifici. Carlotta ha raccontato più volte ai giornalisti del suo percorso fatto di rinunce: ad esempio, ha dovuto abbandonare la carriera come ballerina classica per concentrarsi sugli studi.

Studi che, però, non le hanno impedito di eccellere nel pianoforte, sua grande passione, e di viaggiare moltissimo, come documentato ampiamente con scatti condivisi sui suoi profili social.

Carlotta è anche modella: la sua carriera universitaria si accompagna anche a quella presso una televisione locale, Telenuovo, per la quale è valletta e commentatrice dei match della squadra Hellas Verona.

Anche se non si definisce tale, è anche una influencer abbastanza apprezzata: il suo profilo Instagram vanta quasi 30.000 followers.

Carlotta Rossignoli è fidanzata? Vita privata dell’influencer medico

Secondo le parole della giovane modella medico, quel che l’ha portata ad eccellere è una rigorosa disciplina. Le sue sessioni di studio, come raccontato da Carlotta Rossignoli stessa, potevano anche durare dalle sei del mattino fino alle due di notte.

Con una vita così dedita allo studio, appare chiaro come la Rossignoli non abbia tempo per le storie d’amore. Al momento, la giovane influencer e neo-medico si dichiara single.

Non sembra neppure aver avuto delle storie importanti e durature, anche in ragione della propria vita dedita ai successi scolastici e universitari.

Carlotta Rossignoli e la laurea in Medicina: qualcosa non torna

Purtroppo per lei, Carlotta Rossignoli è attualmente al centro di una polemica che riguarda proprio i suoi successi universitari. Dopo aver attirato l’attenzione da parte dei media per via della sua “laurea lampo” in Medicina, sono adesso in tantissimi a mettere in dubbio che tale risultato sia frutto solamente del duro lavoro e di interminabili sessioni di studio.

E, nelle ultime ore, sono emersi dei particolari che lasciano spazio a numerosi dubbi.

Innanzitutto, i suoi colleghi universitari non hanno potuto fare a meno di notare come, nel pieno della pandemia di Covid-19, Carlotta abbia continuato a viaggiare in giro per il mondo.

Altro dettaglio che causa dei dubbi è che, stando alle dichiarazioni dei colleghi universitari, gli esami della giovane modella si sono svolti tutti a porte chiuse.

Infine, secondo le regole dell’Ateneo, non è possibile concludere la propria carriera universitaria un anno prima, privilegio che alla Rossignoli è stato invece concesso.

Insomma, al di là dei successi universitari, i dettagli emersi di recente ci fanno comprendere che, probabilmente, Carlotta Rossignoli non ci ha raccontato tutta la verità.

Caso Rossignoli: l’intervento di Selvaggia Lucarelli

Anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulla questione, tramite le colonne del quotidiano Domani.

La Lucarelli si è scagliata contro la celebrazione dei successi di Carlotta Rossignoli, facendo notare che la ragazza, a differenza di molti altri studenti, sia stata in un certo senso avvantaggiata.

In effetti, non è un mistero che la Rossignoli abbia frequentato istituti privati (incluso un liceo a pagamento). Carlotta dispone dunque di evidenti mezzi economici che, di certo, l’hanno avvantaggiata.

“Di sicuro non ha mai dovuto pensare a come pagarsi le tasse o l’affitto di un buco di stanza da fuori sede”

ha dichiarato la Lucarelli, che ha anche espresso dubbi sul reale impiego del padre di Carlotta.

Insomma, è chiaro che la vicenda che vede Carlotta Rossignoli come protagonista è solo all’inizio. Attendiamo dunque nuovi particolari.

Leggi anche: Luciano Punzo, chi è il nuovo concorrente che entrerà al GF Vip 7: carriera e curiosità