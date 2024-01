Carmine Guadagno arriva in Mare Fuori 4: chi è il famoso tiktoker che debutta in TV

Il cast di Mare Fuori si allarga. Nella quarta stagione dell'amata fiction di Rai 1 ambientata in un carcere minorile di Napoli arriverà un volto nuovo. Infatti, è stato annunciato in una conferenza stampa che Carmine Guadagno sarà uno dei nuovi protagonisti.

Per il creator napoletano Carmine Guadagno questo sarà il debutto sul piccolo schermo.

Ecco chi è.

Chi è Carmine Guadagno: da tiktok a Rai 1 con Mare Fuori

Classe 1997, Carmine Guadagno è un giovane creator napoletano che vanta più di 955mila followers su TikTok.

Carmine ha dichiarato più volte che far ridere la gente è una delle sue passioni più grandi e proprio per questo motivo ha aperto il suo profilo. Infatti, il creator pubblica video leggeri e divertenti.

Ha cominciato durante il lockdown per il Covid-19, pubblicando su Instagram commenti simpatici ai programmi televisivi di Maria De Filippi. Poco dopo ha aperto il suo account su TikTok e molti suoi video comici sono andati virali.

Oggi, il suo format sui social varia dai commenti ai programmi televisivi e alle serie tv, a video divertenti sulla quotidianità con la sua famiglia o ironici sul suo percorso con la dieta.

E ora è arrivato il momento del grande debutto in televisione, con una serie molto amata. Tutto è iniziato quando Carmine ha cominciato a pubblicare alcuni video commentando Mare Fuori, una fiction a cui è appassionato. I suoi followers hanno fatto il possibile per far arrivare i video al cast della fiction ed è stato così che il regista della serie, Ivan Silvestrini, ha notato Carmine.

Carmine Guadagno, in realtà, aveva già anticipato ai suoi followers che avrebbe preso parte al cast di Mare Fuori 4. In un primo momento molti non ci avevano creduto, ma la conferma ufficiale durante una conferenza stampa sulla nuova stagione non ha lasciato più dubbi: Carmine Guadagno sarà in Mare Fuori.

La vita privata di Carmine Guadagno: chi è il suo fidanzato

Recentemente, Carmine Guadagno ha fatto coming out sul suo profilo TikTok con un discorso toccante. Ecco cosa ha detto:

Sì, sono fidanzato con un ragazzo. Il fatto è che voi domandate sempre "ma sei gay?". Nel 2023 è assurdo che una persona si debba ancora etichettare dicendo “si sono gay” oppure “si sono etero”. Siamo semplicemente delle persone che amano. Per me non ci dovrebbero essere più queste etichette. Il problema non è chiedere, ma farne una situazione così grande rispetto a quello che è. Sì, sto con questo ragazzo, mi sento molto felice, i miei genitori lo sapevano da anni. Oggi voglio dirlo a voi in maniera molto sciolta.

Il fidanzato di Carmine Guadagno si chiama Fabio Cimetta e di professione fa l'operation manager e il tecnico di effetti speciali.

