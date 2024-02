Carmine Recano: vita privata e curiosità sulla moglie Marta Bello

Diventato famoso grazie a Mare Fuori, Carmine Recano è uno degli attori italiani più apprezzati e desiderati degli ultimi anni. Mentre la sua carriera è sotto agli occhi di tutti, la vita privata è al riparo da occhi indiscreti. Vediamo che è la moglie dell'interprete del comandante dell'Ipm di Napoli.

Carmine Recano: chi è la moglie del comandante di Mare Fuori?

Classe 1980, Carmine Recano è nato il 28 novembre a Napoli. Appassionato di recitazione fin da ragazzino, ha debuttato a soli 18 anni, nel film Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi. Da questo momento in poi, la sua carriera ha spiccato il volo. Ha fatto parte di tante pellicole di un certo livello, come Le fate ignoranti e Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, ma il successo vero e proprio è arrivato con la fortunata serie tv Mare Fuori. Qui, fin dalla prima stagione, veste i pani del comandante Massimo Esposito. Mentre la sua carriera è sotto agli occhi di tutti, la vita privata, la moglie e i figli vengono gelosamente costuditi lontano dai riflettori.

Carmine è sposato da anni con Marta Bello. Insieme hanno messo al mondo due figli: Gennaro, nato nel mese di marzo del 2020, e Mirea, venuta alla luce nel 2022. Fin dagli esordi, Recano è stato molto attento a mantenere il massimo riservo sulla sfera familiare. Sui suoi profili social non compaiono scatti in compagnia della moglie o dei figli, né nessun altra informazione su di loro. Sappiamo solo che l'interprete del comandante di Mare Fuori è un papà molto affettuoso e attento. Nel corso di un'intervista al settimanale Vanity Fair, l'attore ha parlato così del periodo della pandemia da Covid-19:

Quindici giorni prima del lockdown di marzo 2020 è nato il mio primo figlio. La pandemia l’ho vissuta 24 ore su 24 assieme a lui, non ho avuto tempo per pensare al lavoro.

Carmine Recano e Marta Bello: un amore lontano dai riflettori

Non sappiamo come e quando si siano conosciuti Carmine Recano e la moglie Marta Bello. Possiamo affermare, però, che la loro storia d'amore non viaggia di pari passo con la popolarità. L'attore difficilmente parla della sua vita privata e quando lo fa cerca di centellinare le informazioni. Nell'intervista a Vanity Fair, ad esempio, ha parlato del suo ruolo di papà con i piccoli Gennaro e Mirea:

Credo di essere un padre disponibile, equilibrato, senza paura di mostrare i miei sentimenti. I valori che spero di trasmettere ai miei figli – da poco ho anche una bambina – sono la lealtà e la coerenza.

Per quanto riguarda la sua famiglia di origine, invece, Carmine ha raccontato:

Tradizionale, cattolica, di estrazione popolare. I miei genitori sono stati presenti, non ci hanno mai fatto mancare niente e, con grande intelligenza, mi hanno lasciato molta libertà nella scelta della mia strada.