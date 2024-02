Carnevale Ambrosiano, cos’è e dove si festeggia. Eventi e date 2024

I festeggiamenti per il Carnevale sono alle porte. A Milano le celebrazioni seguono il rito Ambrosiano. Ma che cos'è il Carnevale Ambrosiano, e in cosa si differenzia da quello Romano?

Il mese di febbraio apre le porte ai festeggiamenti del Carnevale, che animano tutta Italia con sfilate, travestimenti e feste in musica. Quest'anno il martedì grasso cade il 20 del mese ma sono previsti in calendario vari giorni ricchi di eventi dedicati alla celebrazione. Una città però si distingue per alcuni aspetti rispetto al resto del Paese: Milano. Qui infatti non si segue il rito romano per festeggiare il Carnevale, ma quello ambrosiano. Scopriamo quindi cos'è il carnevale ambrosiano, come si festeggia e quali sono le date per il 2024.

Carnevale Ambrosiano Milano 2024: cos'è e quali sono le differenze dal Carnevale Romano

Ciò che distingue i festeggiamenti del rito Ambrosiano da quello Romano sono le date: il periodo della Quaresima non inizia con il mercoledì delle Ceneri, subito dopo il martedì grasso, ma dalla domenica successiva. Di conseguenza, i festeggiamenti si protraggono più a lungo, e per quanto riguarda quest’anno, si giunge fino a sabato 24 febbraio. Si tratta della giornata che chiude ufficialmente tutti i festeggiamenti previsti dal calendario degli eventi, e viene comunemente definito “sabato grasso". Ma quali sono i motivi che hanno portato alla nascita del rito ambrosiano?

Carnevale Ambrosiano: le origini

Nel rito ambrosiano, seguito nella maggior parte delle chiese dell'arcidiocesi di Milano e in alcune delle diocesi vicine, l'ultimo giorno di Carnevale è il sabato, quattro giorni dopo rispetto al martedì grasso con cui termina il Carnevale celebrato dove si osserva il rito romano. Ma per quale motivo a Milano si segue il rito ambrosiano?

Secondo la tradizione all'origine di questa usanza ci sarebbe una richiesta specifica di Sant'Ambrogio. Il vescovo patrono, mentre si trovava in pellegrinaggio lontano da Milano, avrebbe fatto richiesta alla popolazione di attendere il suo rientro per poter dare inizio alle celebrazioni, in modo da poterne prendere parte.

Secondo un'altra ipotesi la scelta di spostare le date dei festeggiamenti potrebbe essere stata dettata dal prolungarsi di alcuni eventi catastrofici, come guerre, carestie o pestilenze.

Infine, c'è chi si basa su motivazioni di tipo religioso, ossia sulla transizione dal calendario giuliano al calendario gregoriano avvenuta solo nel 1582. Secondo questa ipotesi, in origine i festeggiamenti seguivano l’attuale calendario ambrosiano. Solo in seguito, al fine di avere effettivamente 40 giorni di digiuno per il periodo della Quaresima, si anticipò il tutto al mercoledì delle Ceneri. Di conseguenza, sarebbe il rito romano ad aver anticipato le date, non quello ambrosiano ad averle posticipate.

• “Le mille e una piazza: il mercato dei saltimbanchi”, organizzato dall'Atelier Teatro. Da sabato 10 a sabato 17 le compagnie teatrali coinvolte propongono 11 spettacoli gratuiti, in piazze e parchi della città, basati su rivisitazioni dei grandi classici del teatro popolare e della Commedia dell’Arte,

• spettacoli all'Auditoium organizzati dall'Orchestra Sinfonica di Milano. Il primo spettacolo in scena 10 febbraio dalle ore 16.00 è "Arlecchino e il segreto delle maschere”, seguito alle ore 17.00 da “Sinfonicarnevale” dedicato ai più piccoli,

• Milano Clown Festival: dal 14 al 17 febbraio si tengono oltre 120 eventi nelle piazze e strade delle città, con i migliori artisti del nuovo circo e teatro di strada del mondo,

• Luna Park al Parco Sempione: dal 10 febbraio al 10 marzo. Oltre alle attrazioni, che garantiscono il massimo divertimento, è possibile gustare vari dolciumi e snack,

• Carnevale al CityLife Shopping District: dal 12 al 18 febbraio 2024. Quest'anno il tema del festival è Alice nel Paese delle Meraviglie, con l'allestimento di un set fotografico immersivo, che trasporterà i bambini nel Giardino delle Rose, e altre attività.

Carnevale Ambrosiano 2024 a Milano: cosa mangiare

Essendo seguito dalla Quaresima, periodo in cui secondo la tradizione cristiana bisognerebbe preparare la propria anima alla Pasqua con preghiere, ma soprattutto atti di penitenza, come il digiuno, il Carnevale è un momento in cui è legittimo lasciarsi andare ai peccati di gola. Quali sono le specialità culinarie tipiche di questa festa, che non si possono assolutamente perdere?

I piatti salati:

• la lasagna di carnevale ,

• i panzerotti e le pizze rustiche,

• le salsicce e l'arrosto di maiale.

I piatti dolci: