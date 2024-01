Vuoi essere il nuovo protagonista di "Casa a prima vista"? Ecco come partecipare

È uno dei programmi più amati di Real Time e puntata dopo puntata conquista i suoi spettatori.

Sono sempre più numerose le persone che desiderano partecipare a una puntata e divenire i potenziali acquirenti delle case: ecco come fare per realizzare il sogno.

Casa a prima vista, il programma più amato di Real Time

Tre agenti immobiliari e il sogno di trovare la casa perfetta: questi sono gli ingredienti che rendono Casa a prima vista uno dei programmi più amati di Real Time.

Lo show mette così in competizione tre agenti immobiliari in due città italiane:

• a Milano i protagonisti sono Mariana D'Amico, Ida De Filippo e Gianluca Torre , che con la loro eccentricità e simpatia hanno conquistato il pubblico;

• a Roma invece è possibile trovare Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu che, con entusiasmo e determinazione, si sfidano alla ricerca della casa perfetta.

Come funziona Casa a prima vista

Real Time lancia diversi personaggi nel mondo dello spettacolo e, dopo Federico Fashion Style, è il turno degli agenti immobiliari di Casa a prima vista, tanto amati dal pubblico televisivo.

Il programma ha in realtà un regolamento molto semplice: ogni puntata inizia con un video di presentazione degli acquirenti, i quali descrivono la loro casa dei sogni, affidando agli agenti immobiliari la ricerca.

In base alle loro richieste, che possono andare dalla dimensione dell'abitazione alla sua posizione, gli agenti immobiliari effettuano le ricerche, facendo le loro proposte e mostrando le case in grado di soddisfare tutti punti richiesti.

Solo al termine della puntata, gli acquirenti faranno la loro scelta, realizzando il loro sogno più grande.

Sono sempre di più le richieste per partecipare come concorrenti al programma: ecco come fare per essere il prossimo protagonista.

Casa a prima vista: ecco come partecipare al programma

Dopo aver svelato quanto costa mangiare al ristorante di Primo Appuntamento, non resta allora che scoprire come diventare il prossimo protagonista di Casa a prima vista.

Innanzitutto, è necessario essere maggiorenni e cittadini italiani, prima di poter effettuare l'iscrizione direttamente sul sito ufficiale della casa di produzione.

All'interno del modulo da compilare, sarà possibile inserire:

• nome;

• cognome;

• data di nascita;

• indirizzo;

• numero di telefono.

A questi dati si chiede inoltre l'aggiunta della motivazione che porta alla partecipazione al programma, inviando anche una foto di se stessi.

Dopo aver inviato la richiesta, bisognerà aspettare per ricevere le informazioni riguardo una probabile selezione che potrebbe realizzare il sogno di molti italiani.

Leggi anche: Sanremo 2024: chi sono gli autori dei testi delle canzoni in gara