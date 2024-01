Cos'è successo tra Cecchetto e Linus? Spuntano rancori che partono dal 1995

Da qualche giorno, Claudio Cecchetto e Linus stanno regalando ai fan più curiosi uno spettacolo che, da loro, nessuno si sarebbe mai aspettato. Il botta e risposta nasconde vecchi rancori che non sono mai stati dimenticati. Vediamo cos'è successo.

Cos'è successo tra Cecchetto e Linus? Il "fesso" non è passato inosservato

Lo scorso 21 dicembre, nel corso della programma radiofonico Deejay chiama Italia, Linus e Nicola Savino hanno commentato gli ascolti di People From Cecchetto, il documentario andato in onda su Rai1 il 20 dicembre. "Malissimo Rai Uno, evidentemente c'era qualcosa di pochissimo interessante", ha esclamato Pasquale Feliciano Di Molfetta. Il collega ha replicato: "Quanto sei fesso". Linus ha così messo fine al siparietto: "Eh no, quanto è fesso quello...".

Sia Linus che Nicola non hanno fatto il nome di Claudio, ma il riferimento è chiaro. E' per questo che Jody Cecchetto, figlio del talent scout, ha condiviso sui social un video in cui ha preso le difese del genitore. Rivolgendosi direttamente a Linus, ha dichiarato:

Caro Pasquale, ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto qualcosa di 'pochissimo interessante'. Ma la parte che più mi è dispiaciuta sentire è stata la parte del 'fesso' perché, come hai detto tu, quel fesso 'è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay'. Anche solo per questo, senza considerare il resto, tanto fesso non mi sembra'. (...) Questo tuo intervento non ha niente a che vedere con la figura professionale di uno degli speaker più amati d'Italia.

Il figlio di Cecchetto ha espresso parole di stima a Linus, ma non gli ha risparmiato qualche frecciatina al vetriolo. Lo speaker di Radio Deejay, sentitosi chiamato in causa, si è limitato a replicare:

Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto.

Lite Cecchetto-Linus: bisogna tornare indietro al 1995

Dopo il botta e risposta tra Linus e Jody, Cecchetto senior è stato raggiunto dal Corriere della Sera e ha detto la sua. Ha ammesso si essere molto orgoglioso di suo figlio e lo ha ringraziato per la difesa pubblica. Poi, in merito a Pasquale ha dichiarato:

Linus era arrivato nel 1984. L'ho assunto io e lo sottolineo. Linus era un mio dipendente. (...) Nel 1995 arrivò il Gruppo L'Espresso con Carlo De Benedetti. Di fatto erano i miei antagonisti. Quando acquisirono al 50% la Radio, cominciarono a cambiare le regole del gioco. La mia mission era duplice, guidare la radio numero uno in Italia da una parte, scoprire e lanciare talenti dall'altra, ma nel complesso era di matrice artistica. Quella dell'Espresso, ovvero dei miei antagonisti, era fare un sacco pubblicità e fatturare.

Non sentendosi più in linea con Radio Deejay, Cecchetto ha abbandonato la squadra, mentre Linus ha scelto di restare. Quando il giornalista ha chiesto a Claudio il motivo dell'astio di Pasquale, il talent scout ha replicato:

Chiedetelo a lui. Non a me. Perché deve essere chiaro che questi attacchi sono partiti da lui.

Linus scrive una lettera a Cecchetto: i vecchi rancori tornano a galla

Linus ha deciso di replicare a Cecchetto e a suo figlio Jody con una lunga lettera. La missiva, inutile negarlo, ha un sapore amaro e contiene diverse frecciatine. Lo scopo dello speaker di Radio Deejay è "puntualizzare alcune cose, in particolare in riferimento all’ennesima intervista rilasciata dallo stesso Cecchetto". Ha esordito:

Cominciamo dalla fine, cioè da questa crocefissione degli ultimi giorni. Non ho risposto al post del figlio di Cecchetto se non scrivendogli direttamente sul suo profilo. Non volevo essere sgarbato e non volevo alimentare una polemica basata sul nulla. (...) Ho lavorato con lui per dieci anni, lui era il boss, io un ragazzino. A lui devo tutto il mio successo, e l’ho scritto e dichiarato in ogni occasione. Su ogni libro che ho scritto e in ogni intervista che mi hanno fatto, controllate pure. Ma i ragazzini crescono e i boss invecchiano, è la vita, e spesso non dipende dall’età. (...) Prima precisazione: nel ’94, quando lui decise di ricattare il Gruppo a cui quattro anni prima aveva venduto la radio ('ridatemela o me ne vado' disse; 'ok, vattene' gli risposero) io ero un signor nessuno. Solo dopo la sua uscita il Gruppo, che di radio sapeva meno di zero, chiese ad Albertino (che allora era l’ago della bilancia) di portare avanti la radio e a me di dargli una mano. Io accettai, con molta incoscienza, e il resto è storia.

Stando alla versione di Linus, Cecchetto ha dato via la sua radio semplicemente perché le cose non sono andate come sperava. Prima dell'addio, però, ha provato a riprenderne il pieno controllo. Quando non è stato accontentato, ha fatto le valigie. Pasquale ha proseguito sottolineando che, in tutti questi anni, non ha mai rilasciato dichiarazioni contro l'ex capo, ma lui "non ha mai perso un’occasione che fosse una per denigrarmi". La lettera si conclude: