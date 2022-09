Continuano le audizioni di X Factor e la ricerca di nuove promesse della musica. Nella serata di giovedì 22 settembre, il secondo appuntamento del talent-show ha regalato al pubblico tante emozioni e, come sempre, anche qualche lacrima.

Sul palco arriva Cecilia Quaranta, in arte Talèa, che conquista pubblico e giuria con la cover di Amandoti dei CCCP.

Chi è Cecilia Quaranta: vita e carriera della cantante Talèa

Vestito nero lungo, piedi nudi e una chitarra di nome Matilda: così si presenta Talèa, all’anagrafe Cecilia Quaranta. Nata a Jesi nel 1998, la cantautrice marchigiana si definisce riflessiva e introspettiva, e ha racchiuso nel suo nome d’arte, Talèa, la sua personale idea di musica: la talèa è quel rametto che, se messo nella terra, riesce a rigenerare lo stesso esemplare della pianta da cui è stato reciso. Allo stesso modo, Cecilia vuole far ritornare alla vita le canzoni di altri tempi, donando loro una nuova veste, una nuova intensità.

Cresciuta con i dischi di De André, Battisti e Bob Dylan, Cecilia ha iniziato molto presto a esibirsi in pub e locali con i classici del rock e del folk d’autore. Ha frequentato il CET (Centro Europeo Toscolano), la scuola del grande Mogol, e ha viaggiato tra Scozia e Irlanda in cerca di nuove sonorità: è qui che Cecilia ha scritto canzoni sia in italiano che in inglese, forse ispirata dai bei paesaggi di quelle terre.

Sul palco di X Factor Talèa ha presentato la sua versione di Amandoti, dei CCCP, eseguita con voce delicata ma potente e con la sua fedele compagna di viaggio, la sua chitarra Matilda.

Sin dalle prime note, i giudici hanno capito di trovarsi di fronte a un grande talento; Ambra Angiolini ha gli occhi lucidi, e Dargen d’Amico dichiara di aver ascoltato un’esibizione perfetta, senza nulla di sbagliato.

Con il pubblico che invoca i “Quattro Sì”, la giuria non ha dubbi: il percorso di Cecilia Quaranta, in arte Talèa, può tranquillamente continuare.

Insomma, il palco di X Factor regala sempre tante emozioni, spesso anche inaspettate, come è accaduto con la proposta di matrimonio da parte di un ragazzo del pubblico, Simone, alla sua fidanzata, il tutto sulle note di Magnifico cantata da Fedez e Francesca Michielin.