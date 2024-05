È uscito su Prime Video Celebrity Hunted 4, il famoso reality show prodotto da Amazon, che vede un gruppo di personaggi famosi mentre sono in fuga dai famigerati hunters, il team che cerca di catturarli.

Ecco chi sono gli 8 concorrenti di Celebrity Hunted 4 e quando escono le puntate della serie prodotta dal colosso dello streaming.

Celebrity Hunted 4: chi sono i concorrenti del programma

I concorrenti sono divisi a coppie e partendo da una posizione nota, devono nascondersi in giro per tutta l’Italia e scappare dagli hunters, un team di professionisti del settore investigativo organizzati in squadre con l’obiettivo di catturare fisicamente i latitanti.

La fuga dura al massimo 14 giorni e i concorrenti hanno a disposizione solamente un cellulare di vecchia generazione e una carta che comprende il prelevamento massimo di 70 euro al giorno.

Le 4 coppie di concorrenti della quarta stagione del programma sono:

Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani

Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani sono due comici. I due sono già conosciuti dal pubblico di Amazon, dopo che entrambi hanno partecipato alla terza edizione di Lol – Chi ride è fuori.

Belén Rodriguez e Cecilia Rodriguez

La modella, conduttrice televisiva e showgirl Belén Rodriguez partecipa alla quarta edizione del programma insieme a sua sorella Cecilia, anche lei modella e famosa sui social.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una coppia dal 2011, quando si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio. Hanno avuto due figlie, Luna nel 2015 e Alma nel 2018.

Gué e Ernia

Gué e Ernia, all’anagrafe Cosimo Fini e Matteo Professione, sono due rapper milanesi. Una coppia che piace agli amanti del genere perché ha avuto modo di vedere l’alchimia che c’è tra i due.

Quando escono le puntate della serie targata Amazon

Come ogni anno, anche la quarta stagione della serie targata Amazon esce divisa in due blocchi.

I primi 3 episodi sono disponibili a partire dal 6 maggio sulla piattaforma. Per sapere però chi vincerà la gara, bisogna aspettare fino al 13 maggio, giorno in cui escono gli ultimi 3 episodi del programma.