Cenere: la spiegazione del finale del film turco su Netflix

Appena sbarcato su Netflix, Cenere ha subito stuzzicato la curiosità del grande pubblico. Pellicola turca, lascia con il fiato sospeso fino alla fine. Eppure, qualcuno non ha compreso pienamente il finale.

Cenere: la spiegazione del finale del film su Netflix

Di genere thriller, Cenere è il film turco che vede la regia di Erdem Tepegöz e scritto da Erdi Isik. Grazie alla passione per la Turchia che ultimamente hanno gli italiani, il titolo è subito balzato in cima alle classifiche delle pellicole più viste su Netflix. Molto probabilmente, il finale ha contribuito a renderlo uno spettacolo degno di nota.

Cenere vede come protagonista una donna di successo, Gökçe, che agli occhi di tutti appare come una persona completamente risolta. Eppure, chiuso il mondo fuori dalla porta di casa, anche lei ha i suoi problemi da affrontare. La sua più grande delusione è il matrimonio con Kenan.

Durante un ricevimento, Gökçe trova casualmente un manoscritto che è stato inviato alla casa editrice del marito. Si intitola Cenere e cattura immediatamente la sua attenzione. Mentre va avanti con la lettura si ritrova a mettere in discussione la sua vita partendo proprio dal contenuto del romanzo.

Gökçe, ripercorrendo i luoghi descritti nel manoscritto, incontra un misterioso e affascinante falegname di Metin Ali e se ne innamora perdutamente. A questo punto, la vita reale e i fatti narrati nel libro si sovrappongono e la donna non riesce quasi più a distinguere il vero dalla finzione. Arriva perfino a temere per la sua vita, visto che la protagonista del romanzo non fa una bella fine.

Cenere: il colpo di scena sul finale con Taner Alpar

Mentre Gökçe è completamente immersa nella lettura di Cenere, Kenan inizia ad avere qualche sospetto sulla moglie. I suoi comportamenti sono anomali e, indagando, capisce che hanno a che fare con il manoscritto arrivato alla sua casa editrice. Si mette sulle tracce della falegnameria e, con una scusa, invita Metin Ali a casa sua.

Gökçe, Kenan e Metin Ali si ritrovano sotto lo stesso tetto. Marito e amante si ritrovano a lottare. Kenan viene pugnalato e finisce annegato in piscina, mentre Gökçe assiste impassibile a tutta la scena. A questo punto, il film sembra essere concluso, ma il vero finale riserva un colpo di scena del tutto inaspettato.

All'inizio della pellicola, durante il ricevimento, compare un amico di Kenan nonché scrittore della sua scuderia. L'editore lo aveva rimproverato accusandolo di scrivere solo storie autobiografiche, invitandolo a cambiare genere. A conclusione del film compare proprio Taner Alpar che, immerso in una presentazione, sta illustrando al pubblico la sua ultima fatica letteraria. Si intitola Cenere e i fatti visti sullo schermo fino a questo momento non sono altro che l'illustrazione del libro.

Il finale di Cenere resta aperto. Gökçe muore o no? Nell'ultima scena, la protagonista osserva i treni in stazione, ma il suo sguardo lascia aperte diverse porte. Qualcuno sostiene che la storia di Gökçe e Kenan sia totalmente inventata, mentre altri avanzano l'ipotesi che Taner si sia ispirato ad un fatto realmente accaduto a due amici.