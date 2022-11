Moltissimi italiani soffrono di cervicalgia acuta. Vediamo insieme quali sono le cause, i sintomi con i quali si presenta e i rimedi efficaci per contrastarla.

Per cervicalgia acuta si intende una sofferenza che interessa la zona del collo e che ha una durata di massimo quattro settimane. Chi è affetto da questa condizione prova un dolore molto intenso e può essere anche cronica, motivo per il quale si protrae per più di un mese.

In ogni caso, si raccomanda di rivolgersi a un medico specialistico per risolvere questo problema che interessa la parte superiore della colonna vertebrale.

Il tratto cervicale è ricco di muscoli, legamenti, articolazioni; aree, queste, che risultano essere innervati, ossia fornite di nervi. E proprio per questo motivo il collo è una zona molto delicata.

Cause e sintomi della cervicalgia acuta

La principale causa della cervicalgia acuta è il sovraccarico funzionale. È un dolore di natura infiammatoria e può essere causato da una scorretta posizione durante il sonno ma anche da una cattiva postura nell’arco della giornata.

Rientrano in quest’ultima ipotesi il flettere il collo per molte ore su uno schermo per chi lavora al pc, ma anche chi porta con una sola mano un oggetto pesante per un periodo di tempo prolungato. In ultimo, una possibile causa può essere anche un colpo di frusta in seguito a un trauma.

Si presenta con un dolore lancinante, non sempre localizzato, ma accompagnato da rigidità locale impedendo alla persona che ne è affetta di fare i movimenti più comuni.

Non solo, come in un circolo vizioso, il dolore causa irrigidimento e l'irrigidimento altro dolore che si può accompagnare anche a nausea e vomito, mal di testa e disturbi sensomotori (come una sensazione di sbandamento).

I rimedi

Il corpo umano risponde all’infiammazione con un dolore acuto. Di conseguenza, ha bisogno di assoluto riposo ed vanno evitati movimenti avventati per poter proteggere la parte sofferente. Grazie al riposo, solitamente la cervicalgia scompare dopo qualche giorno, raramente dopo una settimana.

In alcuni casi, è consigliabile effettuare degli impacchi caldi e freddi sulla zona interessata. Il freddo riduce l’infiammazione, mentre il caldo rilassa i nervi. In alternativa, è utile anche la fisioterapia con esercizi di stretching mirati.

Per la convalescenza un cuscino ortopedico può essere un valido alleato. In ultimo, il paziente può assumere un antinfiammatorio, ma soltanto se prescritto dal proprio medico curante dopo aver effettuato un'accurata anamnesi del paziente. Talvolta, lo specialista può decidere di usufruire della diagnostica per immagini, come i raggi X o la risonanza magnetica per scongiurare altre patologie in atto.

Ad ogni modo, ci sono alcuni piccoli accorgimenti per prevenire questa fastidiosa condizione di dolore acuto. Prima di tutto evitare di assumere posture scorrette quando siamo seduti - e non - durante l’arco della giornata e utilizzare un cuscino adeguato durante la notte.

