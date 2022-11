L’amatissimo Cesare Cremonini torna sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con diverse date. Di seguito tutte le info da sapere prima del concerto e le canzoni che non mancheranno durante l’esibizione.

Dopo la prima data del 1 novembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma, Cesare Cremonini torna per altre serate tutte sold out sempre nella Capitale.

Ecco tutte le informazioni necessarie per arrivare preparati all'evento: orari, come raggiungere il Palazzetto dello sport e lista delle canzoni che canterà, dai nuovi successi ai brani che lo hanno consacrato al grande pubblico fin dai tempi dei Lunapop.

Cesare Cremonini in concerto al palazzo dello Sport di Roma, orari e info utili

Il cantautore bolognese ha aperto nella serata di martedì 1 novembre 2022, la prima delle 4 date romane (1, 2, 4, 5 novembre) del suo Tour Indoor 2022. L’atmosfera che Cremonini vuole ricreare è la stessa del grande successo estivo avuto con il Cremonini stadi 2022. Lo ha lanciato lui stesso con un post sui social network:

“Io vorrei essere il miglior performer live del mio tempo per voi. Vorrei fare del bene alle persone con la mia musica, con il mio corpo, con le mie parole e con la mia voce.”

Come arrivare al Palazzo dello Sport

Come anticipato,l’evento si terrà al Palazzo dello sport, ubicato in Piazzale dello sport (Roma). Il luogo dell'evento è facilmente raggiungibile sia in macchina che con i mezzi pubblici, vediamo insieme le strade da percorrere e quali trasporti pubblici scegliere.

Con i mezzi pubblici

Se arrivate in treno è consigliabile arrivare fino alla stazione centrale di Roma Termini per poi prendere la metropolitana, linea B, e scendere alla fermata EUR-Palasport. Se invece preferite optare per l’autobus, dovrete prendere la linea 714 che troverete presso la stazione di Roma Termini e arrivare fino al capolinea Palazzo Sport. Altre linee dirette a Piazzale dello Sport sono: linea 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

In macchina

Se amate spostarvi con il vostro mezzo raggiungere il Palazzo dello Sport non è per niente complicato: arrivando dal Grande Raccordo Anulare dovrete dirigervi verso l’uscita EUR - Roma Centro (numero 26). Nelle vicinanze del Palazzo Dello Sport troverete un’ampia disponibilità di parcheggi, il più comodo è quello di piazzale Nervi.

La scaletta completa del concerto, dai nuovi brani alle canzoni più famose da cantare a squarciagola

La scaletta si compone di 26 singoli che ripercorrono la sua lunga e florida carriera musicale, con una novità. Questa volta ci sarà anche “Sardegna”, una canzone a cui Cremonini è estremamente legato e con cui non si è mai esibito dal vivo. Ecco cosa dice il cantautore in merito:

“è una canzone che mi offre la possibilità di ripercorrere tutte le fasi della mia carriera divertendomi e allo stesso tempo coinvolgendo al massimo il mio pubblico, che oggi è largo, eterogeneo, trasversale."

Qui la scaletta completa dell’evento, tra canzoni vecchie e nuove, hit estive e qualche brano dei Lunapop:

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)