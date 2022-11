Milano è una delle tappe di una lunga lista di date live che vedrà il “Duo” impegnato in un Tour Europeo per l'uscita del nuovo album “So Far So Good”. Non si esibiranno più al Lorenzini District ma al Padiglione 5 (Ingresso Porta Est) di Fiera Milano Rho.

Ecco cosa sapere prima di andare a l'attesissimo evento.

Chainsmokers a Milano, tutto quello che c’è da sapere sul concerto

Duo newyorkese formato dai due DJ EDM, Andrew Taggart e Alex Pall, arriva a Milano per una serata a grande ritmo.

si esibiranno a Fiera Milano Rho alle ore 21.00 ma sarà possibile accedere alla struttura dalle 18.30.

Vediamo nel dettaglio come raggiungere comodamente il concerto.

Come arrivare a Fiera Milano Rho, tutti i dettagli necessari

È possibile raggiungere la struttura sia in macchina che con i mezzi pubblici, vediamo più nel dettaglio quali sono le indicazione da seguire.

In macchina

Dalla A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia, A8 Varese, A9 Como è necessario imboccare le uscite fiera milano, Pero-fieramilano. Una volta arrivati sarà possibile parcheggiare la macchina nei pressi della struttura la quale offre oltre 10.000 posti auto, i parcheggi più vicini al Padiglione 5 sono il P4 e P3.

In metro

È possibile raggiungere il concerto prendendo la Linea Rossa M1 – Fermata Rho-Fieramilano.

In Treno

Si può optare per treni Alta velocità/Regionali/Regionali Veloci/ Trenord linee S5/S6/S11 – Fermata Rho Fiera.

Se vi state chiedendo quali canzoni si potranno ascoltare al concerto, ecco cosa abbiamo scoperto!

La scaletta completa della canzoni

20 dischi di platino e 3 oro solo in Italia, miliardi di stream e visualizzazioni su Youtube fino ad un Grammy Award con "Don’t Let Me Know Down", questo è il biglietto da visita con cui i Chainsmokers arrivano sul palco di Milano.

Ecco in ordine di esecuzione la scaletta completa delle canzoni con cui si esibiranno l’11 novembre 2022 alle 21.00:

High

Everybody Hates Me

Paris

Takeaway

Roses/Teenage Dirtbag

Hope

Don’t Let Me Down

Save Yourself

Sick Boy

Who Do You Love

Testing

Riptide

If You’re Serious

Something Just Like This

New York City

iPad

Closer