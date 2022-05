Scopriamo di più su Cornelia Jakobs, la cantante che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per una frase su Instagram. Cosa sappiamo sul suo conto e come mai è tra le favorite.

Tra i Paesi dati come favoriti alla vittoria degli Eurovision 2022 secondo i pronostici dei bookmakers, insieme all'Ucraina con i Kalush Orchestra e all'Italia con Mahmood e Blanco, c'è anche la Svezia. A rappresentare il Paese per questa edizione sarà la talentuosa Cornelia Jakobs che, secondo le scalette dell'evento già diffuse dagli organizzatori, si esibirà per penultima nella serata di giovedì 12 maggio 2022. In attesa di poter ascoltare la sua musica, scopriamo qualcosa in più sulla cantante che ancora prima che per Hold me closer, ovvero la canzone che porterà in gara, ha attirato l'attenzione dei giornalisti e degli utenti italiani dei Social per una frase molto particolare scritta nella bio del profilo Instagram.

Chi è Cornelia Jakobs, tutto sulla cantante che rappresenterà la Svezia agli Eurovision 2022

Nata a Nacka (Stoccolma) il 9 marzo 1992, non sappiamo ancora molto sull'infanzia e la vita della giovane, quello che si può dire però, almeno secondo da quel poco che è arrivato anche qui in Italia, è che la carriera di Cornelia Jakobs come cantante fosse praticamente già scritta nel suo destino, ancora prima di nascere. La giovane infatti è la figlia di un famoso artista svedese mentre la nonna era una stimata compositrice. Nel 2008, all'età di soli 16 anni, anche la Jakobs, come molti altri artisti, tenta la strada del talent show partecipando ai provini di Idol, celebre programma di talenti svedese, ma purtroppo non viene presa. La giovane cantante comunque non si arrende al primo rifiuto e insegue il suo sogno, continuando ad esercitarsi alla ricerca di uno stile musicale, che l'aiuti a lasciare il segno. Dal 2010 al 2016 ha suonato nelle Love Generation, una band interamente al femminile e successivamente si è sentita pronta ad intraprendere la carriera da solista. Una decisione fortunata, che ha portato la cantante a vincere il Melodiafestival nel 2022 proprio con il brano Hold me closer, arrivata in prima posizione nella classifica musicale svedese. Cosa che, come ormai sappiamo, le ha permesso di volare in Italia per prendere parte appunto agli Eurovision. LEGGI ANCHE: Eurovision 2022, chi sono i favoriti secondo i bookmarkers

L'ilarità scatenata dalla Jakobs per una frase su Instagram Come dicevamo, la cantante su Instagram modificando la propria biografia si è resa protagonista di un divertente episodio che ha scatenato l'ilarità degli italiani, frutto di una somiglianza lessicale tra la parola svedese Fika e il termine, più volgare, in italiano che ne ricorda il suono ma che vuole significare, decisamente, tutt'altro. Non tutti infatti sanno che con il termine Fika, in lingua svedese, ci si riferisce a quel momento di pausa tra un'attività e l'altra che è più di una semplice pausa caffé, almeno per come la intendiamo noi italiani sempre di corsa tra una tappa e un'altra. Questo momento a metà tra la pausa caffé e la merenda, infatti, secondo la cultura svedese si svolge in compagnia, rigorosamente senza fretta ed è spesso accompagnato da dolci tipici della tradizione come i Kanelbullar. Facile immaginare il perché di tanta ilarità!