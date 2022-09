Tra i nuovi protagonisti di Uomini e Donne i telespettatori più affezionati riconosceranno sicuramente Federica Aversano, che ritorna nella nuova edizione del programma questa volta come tronista. Scopriamo chi è la ragazza, che così come hanno fatto Federico N., Federico D. e Lavinia, si è rivolta al celebre dating show di Canale 5 per trovare l'amore.

Chi è Federica Aversano, da corteggiatrice a tronista ancora una volta a Uomini e Donne

Dopo una prima esperienza come corteggiatrice per Matteo Ranieri Federica Aversano ritorna da Maria De Filippi in un'altra veste, quella da tronista, ancora decisa a trovare "quello giusto" tra i pretendenti che si proporranno per lei.

Classe 1993, Federica ha 28 anni ed è originaria di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. In passato ha partecipato a Miss Italia e ha conseguito due lauree: la prima in Scienze Politiche, la seconda invece in Giurisprudenza.

Nel video di presentazione per il programma, così come ha fatto anche Federico N., Federica si apre con il pubblico e con i possibili corteggiatori raccontando un avvenimento molto triste del suo passato.

La ragazza infatti, già da giovanissima all'età di 8 anni, ha dovuto affrontare la perdita del proprio padre. Il lutto le ha portato via quella figura che nella vita di ogni figlio dovrebbe significare "sicurezza e protezione" entrambe caratteristiche che come ha spiegato la stessa Federica, oggi ricerca in un uomo.

È mamma, ma non è alla ricerca un padre per suo figlio: chi è l'uomo ideale per la Aversano

Federica Aversano è diventata mamma da due anni e mezzo. Il bimbo, Luciano Giuseppe, è frutto del desiderio della Aversano di avere una famiglia tutta sua per poter ricostruire in qualche modo quel calore paterno che le è mancato.

La relazione con il padre del bambino però è finita ancora prima che questo venisse al mondo, tre anni fa, ma i due sono rimasti in "ottimi rapporti", come ci tiene a specificare la stessa Federica.

La ragazza infatti non sta cercando un padre per il suo bambino, ma un uomo che le sappia dare le giuste attenzioni e che la faccia sorridere. Cosa non sopporta? Gli sbruffoni.

Le ipotesi del trono over e del ritorno di Ranieri

In principio, come abbiamo già accennato, la Aversano aveva partecipato al dating show per conoscere Matteo Ranieri, ma quest'ultimo nonostante l'interesse iniziale avrebbe preferito poi approfondire la conoscenza con Valeria Cardone.

La ragazza, che si definisce "leale e sicura di sé", appresa la decisione del tronista ha lasciato il programma, rifiutando il corteggiamento di Alessandro Vicinanza che partecipava invece al trono over, la versione del programma destinata a persone più "agée".

Nel frattempo la storia tra Ranieri e la Cardone è giunta al capolinea e per questo motivo il pubblico si è lanciato in svariate ipotesi, c'è infatti chi ipotizza un'inversione di ruoli, con il ragazzo pronto a tornare a corteggiare la Aversano. Ma con la presentazione di Federica per il trono classico è sfumata invece l'ipotesi di vederla protagonista al trono over.