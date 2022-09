Non manca più molto ormai: da lunedì 19 settembre, infatti, tornerà in onda Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi nella fascia oraria pomeridiana delle 14.45. Lo share del programma è sempre stato molto alto, nonostante la concorrenza delle altre reti, e anche quest’anno si attende con ansia il suo inizio.

Oltre ai volti ben noti però, come gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, saranno presenti in studio quattro tronisti, i cui video di presentazione stanno uscendo negli ultimi giorni e saranno disponibili sia in tv che sul web.

In questo articolo parliamo di un personaggio che si è presentato al pubblico pochi giorni fa: Federico Dainese.

Federico Dainese: chi è e che lavoro fa?

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, già apparso sul grande schermo come uno dei corteggiatori della tronista Veronica Rimondi in un’edizione precedente del programma, ha 25 anni ed è originario di Genova.

Lavora come odontotecnico da cinque anni con il padre, che descrive come un genitore severo, tanto da rimandarlo a casa il giorno in cui si è presentato al lavoro con due minuti di ritardo. Il futuro tronista racconta inoltre che non elogia mai la sua bravura per fare in modo che non si monti la testa, anche se il futuro tronista ammette di sapere di essere bravo dentro di sé.

Il rapporto con i genitori e la passione per la pallanuoto

Federico Dainese sembra invece avere un rapporto migliore con la madre piuttosto che col padre, che utilizza il soprannome Cimabue per il figlio, rifacendosi al detto “fai una cosa giusta e ne sbagli due”. La madre, invece, gli cucina delle melanzane che lo fanno impazzire e a 25 anni, ammette con un po’ di vergogna, ancora gli rifà il letto.

Il futuro tronista racconta anche di come si senta viziato dalla madre anche perché gli fà trovare sempre la cena pronta dopo gli allenamenti di pallanuoto, sport in cui ha vinto uno scudetto e che gli piace molto poiché può condividere tante cose con i compagni, che considera quasi come una seconda famiglia.

Com’è la donna ideale di Federico Dainese?

Come da tradizione, nel suo video di presentazione il futuro tronista descrive anche come dev’essere la sua donna ideale e ciò che spera di trovare nel programma di Maria De Filippi. Quello che più importa, per Federico, è trovare una persona sincera, che voglia stare al suo fianco per quello che è, non per quello che ha o fà.

Egli stesso, infatti, ammette che il suo rapporto con l’amore non è dei migliori e che non si ritiene molto fortunato con le donne. Si definisce quasi “un sottone” quando è innamorato e si sente molto impacciato, dunque spera di avere più fortuna in questa nuova stagione di Uomini e Donne.

