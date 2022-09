Si è rivolto a Uomini e Donne per trovare l'amore e realizzare così il sogno di costruirsi una famiglia tutta sua. Ecco chi è Federico N. il tronista tra i protagonisti della nuova stagione del dating show in onda su Canale 5.

Se la stagione degli amori accade generalmente in primavera, televisivamente parlando inizia a spargere i primi semi già a settembre, giusto in tempo per il rientro dalle vacanze estive.

E così, tra i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne troviamo un nuovo tronista dagli occhi di ghiaccio pronto a trovare la propria anima gemella tra le corteggiatrici che si presenteranno per lui. Ecco chi è Federico N. e tutto quello che sappiamo al momento sul giovane ragazzo.

Federico N.: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Classe 1997, Federico N. è giovanissimo ma pensa già al grande amore. Ha 25 anni, è originario di Roma e con l'iniziale puntata al posto del cognome dimostra già il lato misterioso del proprio carattere ed è forse proprio questo a conferirgli ulteriore fascino.

Tutto quello che sappiamo su di lui infatti, è esclusivamente grazie al video di presentazione realizzato per partecipare al famosissimo danting show condotto da Maria De Filippi. Il giovane Federico nella vita è un ingegnere aeronautico che si occupa con grande soddisfazione della manutenzione di questi veicoli.

Ma se per lavoro è abituato a stare con lo sguardo all'insù, come i veri sognatori, nella vita appare un ragazzo molto concreto e dai saldi principi. Come ha raccontato lui stesso infatti, determinati avvenimenti l'hanno spinto a crescere più in fretta rispetto ai suoi coetanei.

Cosa sappiamo sulla sua infanzia

Per quanto riguarda la sua famiglia d'origine, Federico si mostra profondamente grato alla propria madre, che considera una vera e propria Wonder Woman e racconta di avere un rapporto davvero speciale, per non dire simbiotico, con le due sorelle: una più grande e l'altra, la piccolina della famiglia.

Il giovane che è diventato grande in un ambiente prevalentemente femminile, come abbiamo già accennato è dovuto crescere in fretta imparando prestissimo a fare "l'uomo di casa". Non ama infatti parlare dell'altro genitore, il padre, con cui come racconta lo stesso Federico, non ha rapporti.

L'amore per Federico N.: come dovrebbe essere la sua anima gemella

Solitamente chi si presenta a un "date", un appuntamento, che sia televisivo oppure off-camera può avere alte aspettative o non farsene affatto per evitare di rimanere deluso, ma sicuramente ha già in mente il proprio prototipo di ragazza o ragazzo ideale. Federico ovviamente non è da meno.

Nel video di presentazione il ragazzo descrive la propria personalità come "fumantina" ma non nasconde il suo lato passionale e non ha dubbi sul carattere che deve avere la donna che sarà al suo fianco. "Forte e in grado di tenergli testa" così descrive la sua ragazza ideale. Ma anche "sfuggente". Insomma, Federico sembra preferire quel gioco amoroso per cui si viene rincorsi, ma si deve anche rincorrere.

Ma al di là di tutte le strategie amorose che si possono mettere in atto soprattutto nel periodo del corteggiamento che caratterizza il programma di Canale 5 di cui sarà uno dei protagonisti, il sogno di Federico è quello di costruire una famiglia tutta sua possibilmente in giovane età.