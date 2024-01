Chi è Ignazio Boschetto: vita, fidanzata e malattia del tenore del trio pop lirico Il Volo

Ignazio Boschetto, insieme ai colleghi Piero Barone e Gianluca Ginoble, è uno dei tenori del gruppo pop lirico Il Volo, che ha successo in tutto il mondo.

La sua carriera ha avuto inizio quando aveva solamente 15 anni e ha partecipato a Ti lascio una canzone, programma di Antonella Clerici. Da allora, Boschetto ha collezionato successi insieme al Volo, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo del 2015 con Grande Amore.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita di Ignazio Boschetto.

Chi è Ignazio Boschetto: tutto sulla vita del tenore de Il Volo

Ignazio Boschetto nasce a Bologna il 4 ottobre 1994 ma cresce in Sicilia, a Marsala, un paese in provincia di Trapani.

La passione per la musica, in particolare la lirica, sboccia molto presto e fin da bambino, supportato da suo padre, Ignazio la coltiva prendendo lezioni di canto e ben presto si distingue come tenore.

All'età di 15 anni, nel 2009, Boschetto si iscrive al talent show per ragazzi Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, e conosce Piero Barone e Gianluca Ginoble con cui fonda il gruppo The Tryo che diventerà Il Volo.

I tre giovani tenori attirano subito l'attenzione del pubblico con le loro incredibili voci e, nel 2011, il loro gruppo prende il nome di Il Volo ed è scritturato dalla casa discografica americana Geffen Records.

In un primo momento, Il Volo riscuote enorme successo soprattutto all'estero, in particolare negli Stati Uniti e in Sudamerica. In Italia, invece, il successo del Volo si afferma soprattutto nel 2015, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Grande amore.

Nel 2021, a febbraio, Ignazio Boschetto ha perso il caro padre Vito, che per primo lo aveva ispirato e sostenuto nell'intraprendere la carriera di cantante. Il 28 febbraio, a poche ore dalla partecipazione come ospiti di Ignazio e del gruppo il Volo a Sanremo, Vito Boschetto è deceduto a seguito di un malore. Nonostante lo shock e il dolore per la scomparsa del padre, Ignazio Boschetto ha dimostrato grande forza e professionalità presentandosi comunque sul palco dell'Ariston.

Oggi, Ignazio Boschetto partecipa per la terza volta tra i Big in gara al Festival di Sanremo.

La spettacolare carriera di Ignazio Boschetto, cantante del trio il Volo

La carriera di Ignazio Boschetto comincia nel 2009, quando il 15enne Ignazio si iscrive alla seconda edizione del talent show per ragazzi di Rai uno Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Qui conosce il 14enne Gianluca Ginoble e il 16enne Piero Barone e, grazie all'intuizione del regista Roberto Cenci, forma con loro il gruppo The Tryo. L'idea si ispirava al celebre gruppo de I Tre Tenori, composto da Pavarotti, Domingo e Carreras.

I tre ragazzi conquistano subito il pubblico di Rai uno con le loro voci straordinarie, ma non solo. Poco dopo la fine del programma, il trio è contattato da una casa discografica statunitense, la Geffen Records, di proprietà della Universal Music Group, che gli offre un contratto da 2 milioni di dollari per pubblicare un album. Il gruppo cambia nome in Il Volo e diventano i primi artisti italiani a firmare un contratto diretto con una major statunitense.

Nello stesso periodo, i ragazzi de Il Volo salgono per la prima volta sul palco del teatro Ariston in qualità di ospiti della 60esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Antonella Clerici.

Nel 2011 esce il primo album del gruppo, intitolato Il Volo. Il titolo, che è anche il nome del gruppo, si rifà al ritornello della celebre canzone di Domenico Modugno Nel blu dipinto di blu. Il disco riscuote enorme successo, vendendo 60.000 copie in Italia e piazzandosi al decimo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti. Anche la versione tradotta in spagnolo dell'album, pensata per il mercato sudamericano, ottiene moltissimi consensi. Quello stesso anno partono per il primo tour, con tappe negli Stati Uniti e in Europa.

L'anno dopo, nel 2012, il tour continua con alcune date in Sudamerica. Poi, Barbra Streisand invita Il Volo a partecipare come ospiti del suo tour in Nordamerica. A fine anno esce il secondo album del gruppo, intitolato We Are Love, che contiene il brano Luna nascosta, candidato agli Oscar come Migliore canzone nel 2013.

Nel frattempo, Il Volo è invitato a manifestazioni prestigiose come Nobel Peace Prize Concert, in occasione della consegna dei premi Nobel. Quando partono per il loro secondo tour negli Stati Uniti, molte date registrano il tutto esaurito, compresa quella al celebre Radio City Music Hall di New York.

Nel 2015, il gruppo partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Grande amore. Il Volo si classifica al primo posto, con il 39% dei voti, e rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015, a Vienna, dove invece si classifica terzo, vincendo però il premio della critica.

Quello stesso anno sono nominati i più giovani Ambasciatori UNICEF in Italia.

Nel 2019, Il Volo partecipa di nuovo a Sanremo, presentandosi con il brano Musica che resta e classificandosi al terzo posto.

Uno degli ultimi progetti curati dal gruppo è il tributo in onore di Ennio Morricone, l'album Il Volo sings Morricone, a seguito della scomparsa del celebre compositore.

Nel 2024, Il Volo torna a Sanremo con il brano Capolavoro.

La vita privata di Ignazio Boschetto: chi è la sua fidanzata

Si sa qualcosa della vita privata dei tre cantanti de Il Volo. Ignazio Boschetto è fidanzato da circa un anno con l'imprenditrice ed ex tennista italo-venezuelana Michelle Bertolini.

Michelle Bertolini è un volto noto del mondo dello sport. Bertolini, infatti, ha coltivato una carriera nel tennis per molto tempo, ma è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio. Nel 2013, ha vinto il titolo di Miss Venezuela Internacional, prima di intraprendere la carriera di imprenditrice nel mondo della ristorazione, fondando il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas.

Pare che Michelle e Ignazio si siano conosciuti nel 2019, ma la loro storia è iniziata solo a seguito della fine della relazione tra il cantante e la ballerina Ana Paula Guedese.

Il 30 dicembre 2023, Ignazio Boschetto ha chiesto a Michelle Bertolini di sposarlo e lei ha subito detto sì. Michelle ha poi annunciato la bella notizia con un post su Instagram.

Ecco di che malattia soffre Ignazio Boschetto: cos'è l'agenesia

Ignazio Boschetto è nato con una rara malattia congenita, l'agenesia, che comporta la mancata formazione di un organo durante la gravidanza.

Nel caso di Boschetto, il cantante è nato con un solo rene.

Fortunatamente, però, questa condizione non ha ripercussioni sulla vita di Ignazio Boschetto, che può dedicarsi alla sua carriera di cantante e agli impegni che questo comporta senza conseguenze.