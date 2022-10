Jodie Comer è la donna più bella del mondo: non lo ha deciso una giuria composta da persone, ma un algoritmo. La britannica Comer è riuscita a battere in bellezza moltissimi nomi noti.

Non solo Bella Hadid, ma anche altre bellezze del calibro di Beyoncé e Zendaya.

Sono dunque in molti coloro che si stanno chiedendo chi è Jodie Comer. Si tratta di un volto noto nello showbiz, non solo britannico ma internazionale.

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla donna più bella del mondo: cosa fa per vivere, età e curiosità. Oltre che qualche informazione sull’algoritmo che l’ha incoronata come la più bella.

Jodie Comer: chi è la donna più bella del mondo

Jodie Comer, la donna incoronata di recente come la donna più bella del mondo, è una nota attrice britannica. All’anagrafe Jodie Marie Comer, è nata l’11 marzo 1993 a Liverpool, dove è cresciuta. Figlia di un fisioterapista ed un’impiegata, Jodie ha anche un fratello minore di nome Charlie.

Ha studiato alla St Julie's Catholic High School nel sobborgo di Woolton a Liverpool, dove ha avuto modo di diventare amica di Katarina Johnson-Thompson, nota atleta olimpionica.

La Comer ha iniziato la sua avventura nel mondo della recitazione da giovanissima. A soli undici anni, infatti, ha iniziato a frequentare una scuola di recitazione di Liverpool, la CALS.

L’esperienza con tale scuola le ha consentito di partecipare all’edizione 2006 del Liverpool Performing Arts Festival, dove vinse grazie ad un monologo sul disastro di Hillsborough.

Ma la carriera dell’attrice britannica inizia ufficialmente con un’apparizione in The Royal Today, Medical Drama inglese.

Apparizione che le apre le porte del mondo della recitazione: Jodie Comer è infatti apparsa anche in serie del calibro di Law & Order: UK, Testimoni Silenziosi e Remember Me.

La fama mondiale arriva però con il ruolo di Villanelle, l’assassina russa con problemi psichici della serie Killing Eve, prodotta da BBC. Un’interpretazione che, oltre a darle notorietà, le ha conferito il plauso della critica.

La vedremo a breve in Big Swiss, adattamento dell’omonimo romanzo di Jen Beagin e prodotto da HBO. Il corrente mese di ottobre 2022 dovrebbe vederla impegnata nell’inizio delle riprese di The Bikeriders di Jeff Nichols.

Oltre alla recitazione, Jodie ha anche un altro dono: è un’ottima cantante ed è appassionata di musica.

L’algoritmo che ha incoronato Jodie Comer come la più bella

Ma torniamo all’algoritmo che ha incoronato Jodie Comer come la donna più bella del mondo, di cui accennavamo in apertura.

Si tratta dell’algoritmo ideato da Julian De Silva, chirurgo estetico del Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery di Londra. Basandosi su calcoli che hanno a che fare con la mappatura facciale, tale algoritmo ha indicato proprio Jodie come la bellezza ideale.

L’algoritmo ha tenuto conto di vari fattori, quali la larghezza del naso, forma e dimensioni della bocca, lo spazio tra gli occhi.

E il volto di Jodie Comer, tra tutti quelli analizzati, è risultato come il più vicino alla perfezione, con un punteggio di ben 94,52.

La Comer è riuscita a battere l’attrice e modella Zendaya, che ha ottenuto un punteggio del 94,37 e Bella Hadid. La supermodella statunitense si è classificata “solamente” terza, con una percentuale del 94,35.

Di seguito, il resto della classifica stilata mediante l’algoritmo del dottor De Silva, dal quarto al decimo posto:

Beyoncé

Ariana Grande

Taylor Swift

Jourdan Dunn

Kim Kardashian

Deepika Padukone

HoYeon Jung.

Si tratta comunque di un algoritmo che ha dei limiti, come lo stesso creatore De Silva ammette. Non tiene conto infatti di molti fattori, quali in fascino e i fattori personali.

Jodie Comer, altri riconoscimenti conferiti alla donna più bella del mondo

Oltre che il titolo di donna più bella del mondo secondo l’algoritmo del dottor De Silva, Jodie Comer vanta anche tutta una serie di importanti riconoscimenti.

British Vogue l’ha inserita nella lista delle ragazze più influenti per l’anno 2018. L’anno seguente, invece, Forbes l’ha inclusa nella lista delle trenta persone più influenti nel mondo dello spettacolo europeo sotto i trent’anni.

Altri riconoscimenti le provengono direttamente dalla sua attività come attrice. Già nel 2016 venne scelta come protagonista per la miniserie Thirteen di BBC. Tale ruolo le è valso una nomination come migliore attrice ai British Academy Television Award.

L’attrice è anche impegnata in una personale lotta contro le discriminazioni di classe. Nonostante questo non le abbia conferito dei premi, le ha comunque permesso di esprimersi in merito al problema durante le interviste.

Interviste che hanno messo in luce una dura realtà: essendo figlia di genitori operanti nella classe operaia, il mondo della recitazione e dello spettacolo non è sempre stato clemente nei suoi confronti.

La Comer ha dunque spesso fatto notare come abbia dovuto lavorare il doppio per ottenere il successo. Speriamo che la nomina come donna più bella del mondo faccia sentire almeno in parta ripagata delle sue fatiche in ambito lavorativo.

