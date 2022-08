Le condizioni di Anne Heche sono peggiorate e l'attrice è stata dichiarata cerebralmente morta. La notizia arriva pochi giorni dopo il terribile incidente che l'ha vista coinvolta mentre era a bordo della sua auto.

È il triste epilogo di una vita che purtroppo, non è stata delle più generose con Anne che almeno per quanto riguarda la sua carriera era riuscita ad avere una sorta di riscatto, facendosi apprezzare dal pubblico di tutto il mondo.

Ecco chi era, le celebri serie tv in cui l'abbiamo vista e le cause che hanno portato i suoi famigliari a prendere una difficile decisione.

Chi era Anne Heche, l'infanzia difficile in Ohio

Nata il 25 maggio 1969 in Ohio, sin dalla sua infanzia la piccola Anne Heche ha dovuto fare i conti con la morte e con il vuoto che questa lasciava a ogni passaggio. Un trauma dopo l'altro, ognuno di questi molto difficile da affrontare, ma a cui la Heche ha sempre cercato di sovrapporre il suo dolce sorriso.

Ad appena 14 anni ha dovuto dire addio al padre, morto di AIDS e con cui pare non abbia mai avuto un rapporto stabile. Dalle dichiarazioni dell'attrice infatti è emerso che questi era solito abusare della figlia, allora solo una bambina. Nello stesso anno, a causa di un incidente stradale, è venuto a mancare anche il fratello Nate.

Anne ha perso anche due sorelle, Cynthia, morta appena pochi mesi dopo essere nata a causa di problemi cardiaci e Susan, che si è spenta nel 2006 a causa di un tumore che l'aveva colpita al cervello.

L'attrice anno dopo anno è sopravvissuta al dolore per ognuna di queste perdite, ma forse non lo ha mai superato del tutto. E viene da chiedersi chi sarebbe tanto forte da riuscirci.

I primi passi nel mondo della recitazione e il successo

Negli anni della scuola superiore Anne Heche scopre la recitazione e prende parte ad alcune rappresentazioni teatrali. Subito dopo il diploma entra nel cast di Destini, una soap opera che le permette di staccarsi dalla famiglia d'origine per trasferirsi a New York per seguire le riprese.

Sin da subito comunque, da prova del suo talento recitando in un doppio ruolo, interpretando lei stessa due gemelle.

Il debutto sul grande schermo invece arriva qualche tempo dopo, nel 1993 con il film Le avventure di Huck Finn. Tra le sue partecipazioni più celebri in seguito ci saranno quelle in Donnie Brasco, film del 1997 con attori del calibro di Johnny Depp e Al Pacino e serie tv come Everwood e Nip/Tuck.

La vita privata e gli amori celebri dell'attrice

Se sul versante professionale, come abbiamo già detto, Anne Heche ha avuto il suo riscatto, la vita privata e sentimentale dell'attrice ha continuato a essere sempre molto travagliata.

La Heche ha avuto diverse relazioni, come quella con Steve Martin, attore anche lui, o quelle con il cameraman Coley Laffoon che ha anche sposato e da cui ha avuto il primo figlio e quella con l'attore James Tupper, finita nel 2018, da cui ha avuto il secondo figlio.

Ma la relazione che ha fatto forse più chiacchierare il mondo del gossip è stata quella con Ellen DeGeneres, tra il 1997 e gli anni 2000. Stando alle dichiarazioni dell'attrice stessa, se la storia con Ellen ha contribuito ad aumentare la sua popolarità l'ha anche fatta allontanare da alcuni set.

Il terribile incidente e la decisione della famiglia

In un primo momento si è pensato che l'attrice avesse perso il controllo dell'auto, che come si vede chiaramente dai filmati delle telecamere delle abitazioni vicine, stava sfrecciando a grande velocità prima di finire la sua corsa schiantandosi contro la stessa abitazione della Heche.

Lo schianto ha provocato un grosso incendio le cui fiamme sono state domate non senza difficoltà dai vigili del fuoco, ma purtroppo avevano già raggiunto anche il corpo della donna che per il troppo dolore causato dalle ustioni ha anche cercato di liberarsi dalla barella in cui era stata agganciata per essere portata in ospedale.

Entrata in coma dopo il suo arrivo in nosocomio, dai primi rilevamenti era emerso che lo schianto fosse stato causato dallo stato d'ebbrezza dell'attrice ma stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che l'attrice fosse in realtà sotto l'effetto della cocaina.

Le sue condizioni comunque sono andate sempre più peggiorando. L'equipe medica che ha provato a salvarla l'ha dichiarata cerebralmente morta e i suoi parenti più vicini, informati delle condizioni della Heche, hanno già disposto la donazione degli organi.