Fondatore della taverna "Anema e Core", tappa obbligata delle notti capresi, Guido Lembo che "anima e cuore" della propria terra lo era davvero, si è spento il 20 maggio 2022 in una clinica di Castellammare di Stabia dopo aver lottato per anni contro un tumore che non gli dava pace. Ecco chi era l'artista caprese.

Guido Lembo, chi era l'amatissimo artista caprese

Al momento della sua morte Guido Lembo aveva 75 anni, la maggior parte impiegati nel diffondere con passione e dedizione l'arte della musica e della cultura napoletana, facendola arrivare all'orecchio di turisti che arrivavano da tutto il mondo.

Figlio di un pescatore, conclusi gli studi di ragioneria a soli 18 anni si trasferì a Londra per imparare l'inglese. Di giorno lavorava in una trattoria italiana, di notte invece suonava, mettendo così in pratica gli insegnamenti impartitegli dai propri fratelli, da cui aveva imparato a suonare la chitarra.

Ancora giovanissimo a 20 anni, insieme al fratello Bruno si trasferì a Palm Beach, in Florida, per poi ritornare in patria dove qualche anno più tardi fondò il locale che da lì in avanti non avrebbe solo segnato la sua fortuna, ma lo avrebbe anche fatto entrare nel cuore di moltissime persone.

L'"Anema e Core"

Nel 1994 quindi, Guido Lembo aprì l'"Anema e Core" il punto di ritrovo di molti turisti e soprattutto di molti personaggi famosi, anche internazionali, che frequentavano l'isola nei caldissimi mesi estivi.

Imprenditori, attrici e cantanti, nostrane o hollywoodiane e ancora calciatori e personaggi di spicco del panorama italiano ed internazionale dell'epoca. Sono passati di lì nomi del calibro di Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Lucio Dalla, Valentino, Giorgio Armani e persino Michael Jackson. Tutti erano inevitabilmente ammaliati dall'atmosfera del locale che, dopo la mezzanotte, si trasformava, con la voce e la chitarra di Lembo a fare da colonna sonora.

Guido infatti, come abbiamo detto, si dilettava nell'interpretazione di tantissime canzoni molto famose, simbolo della cultura partenopea. Da "Tu vuo' fa l'americano" a "O surdato nnamurato", fino a "Napule e'".

Guido comunque si occupava di tutto. Chiuso il locale alle 3 del mattino, si alzava presto alle 5 per andare a pescare e recuperare le materie prime per comporre i piatti prelibati della tradizione del Sud. Una dedizione ammirevole e, che forse, è anche il segreto del suo successo.

Vita privata e malattia

Guido Lembo aveva conosciuto la moglie Anna sui banchi di scuola, quando entrambi avevano solo 13 anni. Si erano poi persi di vista nel periodo in cui lui partì per Londra, ma una volta tornato a Capri si incontrarono nuovamente per non lasciarsi mai più. I due infatti, legati da un amore indissolubile, si sono poi sposati, hanno avuto due figli e sono diventati anche nonni.

Il primo tumore, ritornato poi anni dopo a colpirgli un occhio, Guido lo scoprì 7 anni fa nel 2015 e, da quel momento, iniziò un'estenuante lotta non solo contro questo brutto male, ma anche contro chi pare lo avesse causato.

Per lungo tempo infatti Guido e molti altri con lui, avevano respirato i fumi velenosi derivati dalla cattiva gestione della Sippic, che stando a quanto dichiarato da Lembo nelle sue denunce, avevano causato tantissime vittime.