Il 3 giugno 2022 si è spenta Liliana De Curtis. Ha chiuso gli occhi per sempre nella sua casa di Roma, dove viveva, all'età di 89 anni. Scrittrice e per breve tempo anche attrice, ma soprattutto una dei due figli dell'immenso Totò avuta con Diana Rogliani. Ecco chi è stata la donna in vita e tutto quello che sappiamo sulla sua storia, caratterizzata senza dubbio da un nome ingombrante.

Chi era Liliana De Curtis, la figlia di Totò venuta a mancare ad 89 anni

All'anagrafe Liliana Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, ma conosciuta semplicemente come Liliana De Curtis, è nata il 10 maggio 1933 dalla relazione tra Totò e Diana Rogliani.

Il suo primo nome sarebbe un omaggio dell'attore a Liliana Castagnola, che con Totò ebbe una storia d'amore molto passionale ma allo stesso tempo travagliata e caratterizzata dalla gelosia. La donna arrivò anche a tentare di suicidarsi, si dice, proprio per amore di lui. L'evento segnò molto la vita di Totò che quasi come per cercare un riscatto, chiamò appunto la sua prima figlia allo stesso modo.

Liliana, come abbiamo detto, era conosciuta prevalentemente per essere una scrittrice. La donna si impegnò molto, con la propria penna, soprattutto nel contribuire alla memoria del padre a cui ha dedicato molti dei suoi scritti, 6 per la precisione.

Ma ha avuto anche alcune esperienze teatrali e cinematografiche come il padre, tra cui ricordiamo "Orient Express", film del 1954 per la regia di Carlo Ludovico Bargaglia. Per la televisione inoltre, Liliana De Curtis avrebbe anche curato un documentario in onore di Totò, dal titolo "Io lo conoscevo bene", andato in onda su Rai 3.

La vita privata e gli amori di Liliana

Nel 1951 si sposò con Gianni Buffardi, produttore cinematografico che tra i tanti film produsse anche alcuni girati in cui era presente proprio Totò, come appunto "Totò, Peppino e la dolce vita", "Totò diabolicus" e "Totò contro i quattro". Con Buffardi Liliana De Curtis ha due figli, Antonello e Diana.

Terminato il matrimonio con Buffardi qualche anno più tardi, successivamente la scrittrice sposò Sergio Anticoli con cui ha un'altra figlia, Elena, nota oggi per aver fondato il brand "CafféTotò". Come abbiamo detto, Liliana De Curtis è morta a Roma, dove ha passato gran parte della sua vita, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Massenzio De Curtis, chi era l'altro figlio di Totò

Liliana aveva anche un fratello, o per la precisione un fratellastro, più piccolo. Stiamo parlando di Massenzio De Curtis, chiamato così da Totò questa volta come il nome di un imperatore romano sconfitto da un antenato dell'attore, quasi come a volerne celebrare l'avvenimento storico.

Massenzio nacque dalla relazione del "Principe della risata" con Franca Faldini, l'ultima donna a stare accanto all'attore fino alla sua morte. Nacque nel 1954 e morì il giorno stesso. A rischio fu anche la vita della neomamma.

Un evento davvero traumatico per i genitori del bambino ovviamente, e per Totò stesso, che vedeva nel suo unico figlio maschio la possibilità di tramandare il suo illustre cognome.