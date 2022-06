Nel giorno delle nozze vorremmo che tutto fosse perfetto. Conosci le regole del bon ton per stabilire chi invitare? Come comportarsi con colleghi, amici e parenti alla lontana?

Nel mezzo dell’organizzazione di un matrimonio, una delle scelte più ardue dopo il vestito da sposa e il ristorante in cui tenere il ricevimento è quella legata all’invio delle partecipazioni. Scegliere chi invitare e chi no è difficile, sopratutto se non si vogliono fare le cose in grande. Esistono quindi, delle regole del galateo che stabiliscono un limite o si dovrà cedere e invitare proprio tutti pur di non fare brutta figura? Vediamolo nell’articolo.

Chi invitare al matrimonio civile e in chiesa

Il vestito che calzi a pennello, il ristorante dove si mangi bene senza spendere un patrimonio, il tema della cerimonia, i fiori che non appassiscano subito, le bomboniere, il meteo per non rischiare di mandare tutto all’aria.

Quante cose a cui pensare nel giorno del matrimonio, senza contare che non abbiamo ancora rivolto l’attenzione alle partecipazioni! Quei cartoncini sobri in cui scrivere il nome degli sposi, la data e il luogo dell’evento e tutte le decorazioni a filo del foglio sono dei veri e propri messaggi ufficiali e oltre ad aver cura di realizzarli bene, occorre avere bene a mente a quante persone spedirli. Per chi non vuole fare le cose in grande e preferisce un matrimonio tranquillo vuoi per riservatezza o vuoi per questioni di budget, questa fase è molto delicata e spesso porta a scompensi d’umore.

Come fare a invitare poche persone? Chi scegliere e chi lasciare indietro in un momento così importante della vita? Questo tipo di domande ronzano nella testa della sposa (solitamente è lei che si occupa di questi dettagli) come uno sciame d’api e ogni qualvolta ne ha l’occasione, si mette seduta a riguardare la lista e a rifletterci per ore. Anche se non ci sono regole fisse, il galateo è l’unica cosa che può correre in suo aiuto come avvine a chi deve decidere quanti soldi mettere nella busta regalo.

Sebbene il buon senso ci suggerisca d'invitare tutte le persone che hanno il piacere di condividere questo giorno con noi, secondo il bon ton il matrimonio dev’essere condiviso con le persone con le quali si ha una relazione piuttosto stabile. All’appello dunque, non devono mai mancare i consuoceri, i parenti e gli amici stretti. Nel caso in cui si abbiano zii e cugini sparsi un po’ in tutta Italia, si invitano quelli con cui si ha un contatto più frequente mentre agli altri si manda la bomboniera come ricordo del grande giorno.

Così facendo si mantengono i buoni rapporti e non si fanno differenze che potrebbero indispettire una parte comunque importante della propria famiglia. Per quanto riguarda i colleghi di lavoro, si dovranno scegliere solo quelli con cui si ha instaurato un forte legame di amicizia ed estendere l’invito anche ai loro partner.

Questa regola vale anche per il capo anche se bisogna fare attenzione. Invitarne uno con il quale non andiamo d’accordo o con il quale abbiamo delle questioni spinose in sospeso non ha senso, perciò occorre valutare bene quanto sia intimo e profondo il rapporto al di fuori dell’ambito lavorativo. Qualora i genitori facciano pressioni per invitare qualcuno che gli sposi non conoscono, si dovrà valutare il tipo di relazione che li lega a queste persone e se non sono troppo importanti e il budget è già arrivato al limite, il problema d'invitarli non si pone.

In definitiva potremmo dire che per agevolare l’intero procedimento e fare ordine mentale è necessario fare due liste. In una si metteranno i parenti e gli amici stretti mentre nell’altra si segneranno tutti gli altri invitati dividendoli per vicini di casa, colleghi di lavoro, conoscenti, amici dei genitori, persone che vi hanno già invitati al loro matrimonio. Una volta terminata, questa lista sarà la brutta copia alla quale verranno apportate tutte le modifiche del caso in modo tale da riuscire a capire chi si può eliminare senza offendere nessuno e senza fare gaffe irrimediabili.

Secondo il galateo il metodo di eliminazione si applica per:

le persone che non si vedono da 3 anni

i parenti alla lontana con i quali non abbiamo molti contatti

i parenti con i quali non si va d’accordo

i colleghi con i quali non si è in confidenza

i vicini di casa che non si frequentano

gli ex fidanzati

i partner degli amici (previo accordo)

Tenendo sempre a mente che il matrimonio è un momento privato, nulla vieta di fare tagli democratici che valgano per tutte le categorie in modo tale da avere ovviamente pochi invitati, ma tutti quelli giusti.

Se la cerimonia si svolge in chiesa si potrà fare una partecipazione diversa senza inserire il dettaglio del ristorante in modo che chi ha piacere di vedervi percorrere l’altare possa farlo senza sentirsi di troppo.

Qualora la cerimonia si svolga in Comune basterà che siano presenti i testimoni, i genitori e qualche parente stretto dal momento che l’aula riservata a queste celebrazioni spesso è piccola.

Nel caso in cui il matrimonio si svolga in un’area riservata offerta dallo stesso ristorante allora si manterrà la partecipazione originale e tutti gli invitati potranno assistere e gioire della vostra unione.

Qual è il numero giusto degli invitati ad un matrimonio

Arrivati a questo punto spesso ci si chiede se per motivi scaramantici o gestionali esista un numero giusto degli invitati al quale attenersi per un matrimonio.

Sempre secondo il galateo perché un evento così importante non perda di fascino e di significato diventando una vera e propria bolgia, è necessario considerare almeno 3 elementi nella fase d'invito. Il primo è quello che ridimensiona tutta l’organizzazione, ovvero il budget.

Fissare un limite di spesa è basilare non solo per comprendere quanto costerà la cerimonia alla fine dei festeggiamenti ma anche perché da questo dipende il numero degli invitati.

Il secondo è la capienza degli spazi che può avere un impatto decisivo sulla lista degli invitati alle nozze sopratutto se la struttura che accoglierà l’evento è già stata scelta preventivamente.

Invitare un numero spropositato di persone in un ristorante che può contenerne al massimo 200 potrebbe risultare problematico non solo per la corretta gestione del servizio ma anche per la stessa comodità collettiva.

Poiché la maggior parte delle persone che avete invitato verrà accompagnata, non bisogna dimenticare mai il fattore +1, ossia il fantomatico fidanzato della cugina entrato da poco in famiglia o il ripiego scelto dall’amico che non vuole venire da solo (anche a questi accompagnatori spetta un invito normale e non a voce!).

Generalmente, i matrimoni medi non superano i 200 invitati proprio per questioni economiche e in quest’ottica, le passate disposizioni in tema di emergenza pandemica avevano ridimensionato di molto le partecipazioni a questi eventi secondo i parametri di salute e prevenzione.

Da un’orda di gente si era passati a non più di 30 invitati e per chi non aveva molti soldi da spendere, è stata una manna dal cielo. Secondo uno studio recente, per un matrimonio da sogno si spendono in media 25.000/ 30.000€ ma, chi riesce ad accontentarsi di poco e a organizzare il tutto in maniera economica, si può arrivare a poco più di 10.000€. Se proprio non si riesce ad apporre modifiche alla lista degli invitati, si può sempre ridimensionare qualche altro aspetto relativamente costoso come, ad esempio, le decorazioni floreali che durano poco e una volta appassite vengono buttate nella spazzatura.

Come invitare le persone ad un matrimonio?

Una volta superato l’ostacolo della lista degli invitati arriva il momento delle partecipazioni e qui, la precisione e la calma sono indispensabili per fare un buon lavoro.

Giacché siamo in tema di risparmio, spesso ci si affida all’amico o all’amica più abile in materia di grafica e design per poter creare la stampa su cartoncino come si desidera.

Diversamente, per non rischiare di ammattire e di dover fare mille prove prima di ottenere il prototipo finale, si opta per i servizi online offerti da professionisti in grado di personalizzare a computer il tutto, seguendo le vostre preferenze sul font e sulle decorazioni ai margini della partecipazione.

I migliori in questo campo sono quelli che abbinano alla tecnologia anche l’arte della tipografia, realizzando partecipazioni davvero uniche e preziose come ad esempio:

www.fashionozze.com

www.cartastyle.com

www.vistaprint.it

www.zankyou.it

www.invitidesign.com

Generalmente il prezzo iniziale parte da 0,50 centesimi fino a un massimo di 7€ ma se si sceglie di fare tutto in casa questi costi possono essere ammortizzati, anche se il tempo di realizzazione e cura si fa decisamente più lungo.

Le partecipazioni di matrimonio al momento finale devono essere corredate di ogni informazione utile e rispettare un determinato formato per non rischiare di diventare troppo complicate da leggere.

Secondo la tradizione sono i genitori degli sposi a doversene occupare ma negli ultimi anni sono gli stessi sposini a fare il lavoro di squadra.

Nel cartoncino all’interno della lettera va inserito il nome dello sposo a sinistra e quello della sposa a destra mentre di seguito compare la frase classica “Annunciano il loro matrimonio/ Annunciano le loro nozze/ Si uniranno in matrimonio/ Sono lieti di annunciare”.

Al centro devono esserci data, ora e luogo della cerimonia seguiti dall’indirizzo esatto.

In fondo alla partecipazione (più precisamente ai lati) andranno inseriti gli indirizzi dei genitori degli sposi mentre al centro si inserisce l’indirizzo della casa coniugale.

L’invito al banchetto nuziale dev’essere scritto a parte su un apposito biglietto con tanto di frase, luogo del ricevimento e la sigla R.S.V.P che corrisponde alla traduzione dal francese “Rispondete per favore”.

L’indirizzo sulla busta dev’essere scritto a mano in bella grafia e la consegna delle partecipazioni deve avvenire almeno tre mesi prima della cerimonia, in modo tale da consentire a tutti gli invitati di potersi organizzare e liberare da possibili impegni.