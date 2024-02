Chi sono i figli di Margherita Agnelli: l'erede di Giovanni ha avuto 8 pargoli

Margherita Agnelli ha avuto ben otto figli da due mariti diversi, tre da Alain Elkann e cinque da Serge de Palhen. Una prole impegnativa, che spesso le ha dato (e forse continua a darle) qualche grattacapo. Vediamo chi sono i pargoli dell'erede di Giovanni, patron della Fiat.

Chi sono i figli di Margherita Agnelli e Alain Elkann?

Classe 1955, Margherita Agnelli ha avuto due mariti. Il primo è stato il giornalista franco-italiano di origine ebraica Alain Elkann, sposato nel 1975. Nel corso della loro unione sono nati tre figli: John (1976), Lapo (1977) e Ginevra (1979).

John Elkann è proprietario della casa automobilistica Stellantis ed è amministratore delegato di Exor, una holding controllata dalla famiglia Agnelli. Inoltre, possiede una partecipazione di controllo in Ferrari, Gruppo Iveco e Juventus FC.

Lapo Elkann è il più famoso dei tre pargoli, specialmente per le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista. Imprenditore di successo, è presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group. Inoltre è fondatore di Garage Italia Customs e Independent Ideas.

L'ultima figlia avuta da Alain è Ginevra, che ha intrapreso una strada completamente diversa da quella dei fratelli. E' una produttrice cinematografica e regista italiana.

Tutti e tre i fratelli Elkann non sono in buoni rapporti con la madre Margherita. John è in causa con lei per l'eredità della famiglia Agnelli e Lapo, nel 2020 al Corriere della Sera, ha definito il genitori una donna "autodistruttiva e autolesionista".

Margherita Agnelli: chi sono i cinque figli avuti da Serge de Pahlen

Dopo la separazione da Alain Elkann, nel 1981 Margherita Agnelli ha sposato Serge de Pahlen, conte russo di origine tedesco-baltica ma di nazionalità francese. Durante la loro unione sono nati cinque figli: Maria (1984), Pietro (1986), le gemelle Anna e Sofia (1989) e Tatiana (1991).

Rispetto ai fratelli Elkann, i figli delle seconde nozze sono meno noti. La primogenita Maria è nata a Rio de Janeiro ed è cresciuta insieme a John, Lapo e Ginevra. E' mamma di tre figli, Anastasia Marella e Sergej nati dall’unione con Georg Maevskj e Roman, nato da una relazione che è naufragata ancor prima che il bambino nascesse. Margherita e Maria sono in pessimi rapporti a causa della custodia dei primi due pargoli. Vive in ristrettezze economiche a Tbilisi, in Georgia, e ha anche avuto problemi di salute, indiscrezioni parlano di infarto.

Pietro è titolare di alcune imprese di costruzioni in Russia. Ha una compagna di nome Cristina Sukachvili e una figlia, Theodora. Anna ha studiato Danza Movimento Terapia all’Università di Roehampton e si è specializzata in tersicorea contemporanea al Trinity Laban. E' una ballerina e insegnante di yoga e di danza creativa. In merito a Sofia non si hanno molte informazioni, ma sembra che lavori con i social. Non a caso, ha un profilo Instagram particolarmente curato, dove posta anche scatti di famiglia. L'ultima figlia della Agnelli è Tatiana. Stando a quanto si apprende dai suoi account, lavora nel mondo dell’arte. Vive in Franca con il marito Charles Lorenceau, cofondatore di Ace & Company, fondo di private equity che gestisce quasi due miliardi di dollari di asset (compresi investimenti di società come AliBaba e AirBnB e di Elon Musk).