Manca sempre meno all'inizio del Festival della Canzone Italiana e molti italiani iniziano già a chiedersi chi vincerà Sanremo 2024. L'intelligenza artificiale ha già stilato la possibile classifica finale del programma, basandosi sulle recensioni ottenute dalle canzoni in gara sino a questo momento.

Ecco chi vince Sanremo 2024 secondo l'Intelligenza Artificiale.

Chi vince Sanremo 2024 secondo l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale non è in grado di fornire previsioni, o meglio le sue previsioni sono da prendere decisamente "con le pinze". Nonostante questo, i giornalisti di Fanpage.it hanno chiesto a ChatGPT chi potrebbero essere il vincitore di Sanremo 2024 tra i cantanti Big in gara.

La risposta dell'intelligenza artificiale è stata secca:

Non sono in grado di fornire previsioni sui vincitori futuri di eventi come il Festival di Sanremo. Ti consiglio di seguire notizie aggiornate e fonti ufficiali per conoscere il vincitore dell'edizione del 2024.

Tuttavia, formulando la domanda in un modo diverso, l'intelligenza artificiale è riuscita a svelare la classifica di Sanremo 2024 e il vincitore della kermesse.

Sanremo 2024, la classifica finale secondo ChatGPT

La risposta di ChatGPT è stata riformulata a partire da una base di dati, ovvero le recensioni (e non sulle pagelle) arrivate sino a quel momento sulle canzoni in gara a Sanremo 2024.

Il primo posto è per Angelina Mango, mentre il secondo è conteso tra ben tra cantanti: Geolier, The Kolors e Big Mama. Ecco i risultati e la classifica finale di sanremo 2024 secondo l'intelligenza articiale:

• Angelina Mango – La noia - 8,6;

• Geolier – I p' me, tu p' te - 8,5;

• The Kolors – Un ragazzo una ragazza - 8,5;

• Big Mama – La rabbia non ti basta - 8,5;

• Mahmood – Tuta gold - 8,3;

• Loredana Bertè – Pazza - 8,1;

• Ghali – Casa Mia - 8,1;

• Annalisa – Sinceramente - 8,1;

• Diodato – Ti muovi - 7,8;

• Negramaro – Ricominciamo tutto - 7,6;

• Irama – Tu no - 7,6;

• Fiorella Mannoia – Mariposa - 7,5;

• Mr, Rain – Due altalene - 7,5;

• BNKR44 – Governo punk - 7,5;

• Emma – Apnea - 7,3;

• Alfa – Vai - 7,1;

• Rose Villain – Click boom - 7,1;

• Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita - 7;

• Dargen D'Amico – Onda alta - 6,8;

• La Sad – Autodistruttivo - 6,8;

• Alessandra Amoroso – Fino a qui - 6,6;

• Gazzelle – Tutto qui - 6,6;

• Santi Francesi – L'Amore in bocca - 6,6;

• Fred De Palma – Il cielo non ci vuole - 6,5;

• Clara – Diamanti Grezzi - 6,5;

• Sangiovanni – Finiscimi - 6;

• Maninni – Spettacolare - 6;

• Il Volo – Capolavoro - 5,5;

• Il Tre – Fragili - 5,3;

• Renga e Nek – Pazzo di te - 5,1.

Come è stata realizzata la classifica di ChatGPT

Per arrivare a definire il vincitore di Sanremo 2024 e la classifica finale della kermesse, ChatGPT ha preso dapprima le recensioni ottenute da ciascuna delle canzoni in gara alla kermesse, calcolando la probabilità di vittoria per ciascun cantante (misurata su una scala che va da 1 a 10).

Per ciascuna canzone, l'intelligenza artificiale ha fissato un numero basandosi solo sulle recensioni del testo, senza considerare le pagelle ottenute sino ad ora dai brani.