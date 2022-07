Si chiama Villa Tenchio la location scelta per le riprese di "Chi vuole sposare mia mamma?", il dating show condotto da Cristina Balivo per Tv8. Ecco dove si trova.

Caterina Balivo è la padrona di casa di Chi vuole sposare mia mamma? Il gioco delle coppie trasmesso ogni mercoledì in prima serata su Tv8 e a proposito di "casa" a colpire i telespettatori, oltre alle dinamiche create dai partecipanti è stata anche la lussuosa villa che fa da location al programma. Ecco dove si trova e tante altre curiosità sullo show e su come funziona.

Chi vuole sposare mia mamma? Dove si trova la location

Si chiama Villa Tenchio la location scelta dai produttori per lo scenario di Chi vuole sposare mia mamma? e si trova precisamente a Casirate Olona, a metà strada tra le città di Milano e Pavia.

Non è certo la prima volta che la villa immersa nel verde messa a disposizione per le riprese del programma viene scelta per celebrare l'amore in ogni sua forma. La tenuta infatti viene spesso affittata per i matrimoni e cerimonie più in generale.

Se durante la visione del programma siete rimasti colpiti da questa villa sappiate che su Internet è possibile contattare i proprietari attraverso il sito web che porta ovviamente il nome della tenuta. Non è possibile sapere il prezzo per un soggiorno se non attraverso un preventivo, si sa invece qualcosa in più sui servizi offerti.

Villa Tenchio come si può facilmente notare dalle immagini che girano sul web è completa di un ampio giardino con un prato molto curato e circondato per tutto il perimetro da altissime piante. Dispone anche di una piscina, 10 camere da letto matrimoniali e offre anche un servizio di prima colazione a buffet.

Insomma, così come molte altre ville di lusso sparse sul nostro territorio, una su tutte quella di Lucio Dalla, si tratta di un piccolo Paradiso in terra per chiunque voglia staccare anche solo per poco, dalla monotona vita quotidiana godendosi qualche meritata coccola in un giorno di festa. Lo sanno bene le mamme che hanno deciso di partecipare al programma!

Come funziona il programma e partecipanti

A godere dei lussuosissimi spazi disposti da Villa Tenchio, dicevamo, sono i pretendenti e le protagoniste (mamma con figlia/o a seguito) del dating show con la Balivo alla conduzione, tornata al timone di un programma dopo l'esperienza in Rai. Come funziona il programma è presto detto.

Le mamme che hanno risposto ai casting sono alla ricerca dell'amore, provengono da tutta Italia e hanno le personalità più disparate. Sin dal loro primo arrivo nella villa, accompagnate rigorosamente dalla prole, potranno conoscere sei pretendenti ciascuna.

Attraversi gli incontri, che comunque avranno un tempo limitato e seguiranno un tema specifico, potranno capire chi secondo loro è la persona giusta, ma ad avere voce in capitolo saranno anche i figli.

Scegliere la persona che si vuole accanto significa "eliminarne" delle altre. Succede nella vita reale quando si è portati a fare delle scelte e, allo stesso modo succede anche nel programma. A fare da "consulente" alle mamme come abbiamo detto saranno proprio i ragazzi e le ragazze che accompagneranno le proprie genitrici.

Compito di Caterina Balivo invece sarà quello di guida e di "bilancia", tra quelle che sono le volontà dei genitori e quelle invece espresse dai figli.