Dopo aver visto crollare la sua carriera da imprenditrice e influencer, Chiara Ferragni potrebbe reinventarsi attrice. Secondo voci di corridoio piuttosto insistenti, l’ex moglie di Fedez sarebbe stata ingaggiata per un film molto importante, con un ruolo da co-protagonista. Ecco cosa dice in merito il produttore della pellicola.

Chiara Ferragni diventa attrice? Ecco in quale film la vedremo

Da dicembre 2023 si fa un gran parlare di Chiara Ferragni, per motivi tutt’altro che lodevoli. L’imprenditrice è attualmente indagata per truffa, a causa della finta beneficenza legata al pandoro Balocco, alle uova di Pasqua Dolce Preziosi e ad altre collaborazioni. Nelle ultime ore, però, è uscita una notizia che vede l’ex moglie di Fedez reinventarsi come attrice. Possibile che sia stata scelta come co-protagonista del film Maserati – A Racing Life?

A rispondere alla domanda, dopo aver assistito al chiacchiericcio sempre più insistente, è stato il produttore della pellicola Andrea Iervolino, Ceo della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (Ilbe). Intervistato dal Corriere della Sera non ha confermato, ma nemmeno smentito le news che circolano sulla Ferragni. Ha dichiarato:

Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo. (…) Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano.

Il film in cui la Ferragni potrebbe debuttare come attrice racconta la storia di Alfieri, Ettore ed Ernesto, i tre fondatori del marchio Maserati. La Ilbe, è bene sottolinearlo, è la stessa casa che ha prodotto le pellicole su Lamborghini e Ferrari.

Chiara Ferragni “volto di attrice internazionale”: parola di Andrea Iervolino

Andrea Iervolino non ha né confermato, né tantomeno smentito l’ingaggio di Chiara Ferragni come attrice di Maserati – A Racing Life?, ma la sua risposta al Corriere della Sera è ambigua. Non solo, il Ceo di Ilbe ha anche definito l’imprenditrice come “un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo“. Ha dichiarato:

Essendo un produttore di film italiani internazionali, e quindi distribuiti in tutto in mondo, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto. (…) Nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati.

Le riprese del film inizieranno in estate e andranno avanti fino all’autunno, probabilmente a Modena. Considerando queste tempistiche, se la Ferragni dovesse davvero essere stata scelta come attrice a breve dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale. In ogni modo, Iervolino ha sottolineato che gli farebbe piacere averla nel cast.