Chiara Ferragni e Fedez contro l'Espresso: lei diffida l'editore, lui scende all'attacco

Una copertina della discordia, così possiamo definire la prima pagina dell'Espresso con protagonista Chiara Ferragni truccata in stile Joker in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un'immagine che, ancora prima della pubblicazione, ha già fatto il giro del web e ha raccolto polemiche e approvazioni.

Fedez non ci sta e attacca il proprietario della testata, Donato Ammaturo, mentre Chiara minaccia azioni legai contro l'editore. Ecco cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni diffida l'editore dell'Espresso e minaccia azioni legali

Nelle stesse ore in cui l'imprenditrice è in viaggio per New York, spunta su tutti i social la copertina dell'Espresso dedicata a Chiara Ferragni, in stile Joker: nella nuova edizione del giornale viene dedicato un articolo all'influencer e alle sue modalità di gestione dei lavoratori all'interno delle società, compresa un'analisi degli stipendi a loro attribuiti.

Inutile dire che la copertina ha generato moltissime polemiche, anche per il fatto che viene pubblicata nel giorno della Festa della Donna e va a umiliare una persona, una donna che è stata per lungo tempo ammirata e apprezzata dagli utenti (e tuttora possiamo dire che lo sia).

In sua difesa, Chiara Ferragni ha pubblicato le prime stories sui social, non appena atterrata a New York, dove commente: "Bellissima... sono giornate molto difficili per vari motivi".

Dalla sua crew, invece, attiva una nota chiarissima contro l'editore dell'Espresso:

Chiara Ferragni in data odierna ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L'Espresso.

Fedez difende Chiara Ferragni e attacca l'Espresso

Mentre Chiara mantiene la calma di fronte all'ennesimo attacco contro di lei, anche dopo tutti i meme sulla sua intervista da Fazio, il marito Fedez (con cui sta vivendo una sorta di separazione "temporanea") attacca duramente il proprietario dell'Espresso con numerose stories pubblicate su Instagram.

Servendosi di una foto di Donato Ammaturo, imprenditore nel settore petrolifero, Fedez ha deciso di truccarlo come Joker e metterlo a suo volta nella prima pagina dell'Espresso, invocando un'altra "bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere" scrive, E ancora: "Aspetto con ansia".

Nella storia successiva Fedez lascia intende che il proprietario dell'Espresso abbia avuto delle amicizie di cui, ad oggi, si sarebbero scoperti affari illeciti. E in fondo alla stories inserisce anche due emoji raffiguranti un clown e un tendone del circo, segno che il giornale non avrebbe dovuto prendere di mira Chiara ma invece il proprietario stesso della testata.

Inutile dire che questa presa di posizione in difesa della moglie non è passata affatto inosservata, soprattutto dopo il silenzio di Fedez sull'intervista di Chiara Ferragni e su tutte le altre vicende che riguardano la separazione, la nuova casa da single e la propria vita privata.