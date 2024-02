Chiara Ferragni e Fedez, il divorzio sui social: lui si difende dall'"effetto alone"

Divorzio sui social per Chiara Ferragni e Fedez, che da tempo non pubblicano foto o storie in cui sono insieme: marito e moglie, infatti, avrebbero preso le distanze per tutelarsi, o meglio per tutelare Fedez dal possibile "effetto alone".

Ecco cosa sta succedendo, perché si parla di divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni e cos'è l'effetto alone.

Chiara Ferragni e Fedez, perché si parla di divorzio sui social

Dopo lo scandalo Balocco, Chiara Ferragni ha adottato una nuova strategia sui social puntando alla pubblicazione di scatti di famiglia, o meglio insieme ai suoi figli Leone e Vittoria: all'appello manca sempre il marito, Fedez,

Pare infatti che Chiara e Fedez abbiano fatto una sorta di "divorzio sui social", ovvero un allontanamento dai riflettori per entrambi.

Fedez, che inizialmente aveva provato a difendere la moglie dopo lo scoppio del caso Balocco (elencando tutte le opere di bene che avevano realizzato nel periodo di pandemia), aveva ricevuto moltissime critiche da parte di giornalisti e anche semplici utenti.

Molti ricorderanno anche la lite tra Fedez e Myrta Merlino, quando la giornalista aveva preparato un servizio sotto casa Ferragnez, per non parlare degli attacchi di Fedez contro molti altri personaggi pubblici. Insomma, un'esposizione davvero importante da parte sua in difesa della moglie.

Ma forse, ad oggi, Fedez ha voluto tutelare sé stesso dalle critiche e dagli haters, decidendo di allontanarsi dalla moglie, per lo meno sui social.

Chiara e Fedez, l'ultima foto insieme

L'ultima foto che hanno pubblicato insieme, abbracciati, risale al 10 dicembre: lo scatto di Fedez e Chiara innamorati e felici a Sankt Moritz aveva fatto il giro del web.

Non era ancora scoppiato lo scandalo Balocco e gli affari andavano a gonfie vele. Ma da lì, la strada si è dissestata e i due si sono allontanati.

Lo testimoniano anche il blocco dei commenti sul profilo di Chiara e su quello di Fedez: un silenzio e una lontananza che hanno fatto credere a molti che la storia fosse davvero finita.

A Capodanno, però, Fedez aveva pubblicato alcune stories in cui si vedeva la moglie Chiara: anche in quell'occasione non sono mancate le critiche. Motivo per cui l'allontanamento era l'unica soluzione possibile.

Fedez teme l'"effetto alone": ecco cos'è

Secondo alcuni esperti, questo allontanamento dai riflettori non sarebbe altro che una strategia di marketing per tutelare entrambe le immagini.

Ma perché si parla di "effetto alone"? A partire dal caso Balocco, moltissimi utenti si sono riversati contro Chiara Ferragni, accusandola di qualsiasi mossa falsa e dimenticando ciò che invece l'ha resa una delle influencer più seguite in Italia.

Tutto ciò che tocca o che fa Chiara, in altre parole, diventa oggetto di commento e critica: spesso, però, i commenti sono pieni di odio totalmente ingiustificato, assurdo e anche piuttosto inquietante.

Pensiamo, per esempio, alla sponsorizzazione dell'hotel dove aveva soggiornato Chiara: i social si sono inondati di critiche anche verso la struttura che di fatto non centrava assolutamente nulla.

Pare quindi che associarsi a Chiara in questo momento provochi una sorta di sbavatura alla propria immagine: di qui deriva l'effetto alone.