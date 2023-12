Quando tornerà su Instagram Chiara Ferragni? Ecco il "piano" dopo il caso Balocco

Il caso del pandoro che ha coinvolto Chiara Ferragni non è passato inosservato, come dimostra il piano architettato per risollevare l'immagine dell'influencer.

Non vanno come previsto le vacanze di Natale di Chiara Ferragni che, dopo il caso Balocco, non è più attiva sui social.

Un piano è così in atto per risollevare la sua immagine: ecco tutto quello che bisogna sapere sulla task force organizzata.

Il caso Chiara Ferragni e le conseguenze social

Dopo la multa a Chiara Ferragni per lo scandalo pandoro con Balocco, l'influencer ha deciso di ritirarsi in un silenzio stampa, non pubblicando più niente dopo il video di scuse postato sui suoi profili.

Niente fotografie postate in montagna o in compagnia della famiglia: l'influencer ha deciso di limitare al massimo la condivisione di questi momenti, preferendo godersi le vacanze nella nuova abitazione milanese.

Sembrerebbe così in atto un piano per ripulire la sua immagine: ecco cosa è stato organizzato nei confronti di Chiara Ferragni.

Il piano per ripulire l'immagine di Chiara Ferragni dopo il caso Balocco

La pioggia di meme sul caso Chiara Ferragni-Balocco non si è fermata, a differenza dell'attività social dell'influencer.

Importante quindi superare questa crisi che la vede coinvolta, come conferma il piano organizzato per ripulire la sua immagine da parte dello staff di Chiara Ferragni.

In ballo ci sono le collaborazioni con due studi legali: il primo, con a capo Gianni Origoni, che si occupa degli aspetti legali, societari e civilistici, mentre il secondo nelle mani di Marcello Bana controllerà la parte legale.

Il collante tra questi due studi sembrerebbe essere l'agenzia di comunicazione e web reputation Community, costruendo così un piano ad hoc per limitare la perdita di followers crescente giorno dopo giorno.

A limare il silenzio dell'influencer vi sono però le storie postate da suo marito, Fedez.

Il silenzio di Chiara Ferragni e le storie di Fedez

Se da un lato l'influencer sta attuando la politica del silenzio, non si potrebbe dire lo stesso di Fedez, il quale ha ricominciato a postare dei contenuti sul suo profilo social.

Il rapper ha infatti deciso di condividere momenti della vita privata familiare, pubblicando immagini e video dei figli Leone e Vittoria durante il periodo natalizio.

I più curiosi hanno provato a sentire minuziosamente le voci di sottofondo nei contenuti postati, anche se sembra essere assente quella di Chiara Ferragni, confermando sempre più la scelta del silenzio.

Non resta allora che aspettare le prossime mosse dell'influencer per capire con certezza il piano architettato.

