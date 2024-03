Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli, cosa ha detto dopo l'intervista da Fazio

All'indomani dell'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, ospite da Fabio Fazio, la giornalista Selvaggia Lucarelli (che aveva sollevato dubbi sul caso della beneficenza del pandoro Balocco) analizza ciò che è stato detto e ciò che non è stato detto, attaccando l'influencer. La frecciatina via social sta facendo il giro del web: "Pensati libera...dalle domande".

Ecco cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni.

Passano soltanto poche re dopo l'intervista di Chiara Ferragni realizzata da Fabio Fazio e subito scattano le polemiche, le critiche, i meme e qualsiasi altra tipologia di commento sul web: singolare è l'analisi di Selvaggia Lucarelli.

La giornalista del Fatto ha fatto notare alcune dichiarazioni dell'influencer proprio sul tema del pandoro Balocco, la beneficenza e l'errore di comunicazione che Chiara ha ammesso in diretta televisiva e per il quale si è scusata pubblicamente diverse volte.

Ma Lucarelli, che ha fatto emergere i dubbi sul caso Balocco, ha attaccato immediatamente le parole di Chiara:

Non si era accorta di aver sbagliato fino alla multa, è per quello che un anno fa aveva bloccato la parola Balocco nei commenti sul suo Instagram.

L'opinionista ha confermato che si potrebbe andare avanti per ore a commentare quanto detto dalla Ferragni durante l'intervista, ma resta sempre quel vuoto, quella "assenza di domande".

In merito ai cosiddetti "fraintendimenti" sulla beneficenza degli influencer, l'opinionista è scesa dritta al dunque: non si tratta più solo del pandoro, ma anche delle uova di Pasqua e della Bambola Trudi.

Su quest'ultima, la giornalista ha deciso di ripubblicare un video di Chiara nl quale annunciava la vendita della bambola, commentando:

Ditemi se siamo noi a capire male o se lei dice una cosa che non corrisponde al vero. In questo caso solo il ricavato delle bambole vedute sul suo sito The blonde salad andava in beneficenza (e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito di Trudi). Vi sembra che dica questo (anche nei sottotitoli) o siamo noi c***oni che fraintendiamo?