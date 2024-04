Chiara Ferragni, un sondaggio rivela il suo declino: ecco cosa pensano di lei

Un sondaggio svela i risvolti della carriera di Chiara Ferragni: ecco perché l'influencer non è più un modello da seguire.

Protagonista della cronaca dopo lo scandalo del pandoro, Chiara Ferragni ha visto la sua carriera subire gli attacchi da parte della critica, puntando gli occhi sulle conseguenze in atto.

Uno studio ha infatti rivelato il declino subito dall'influencer: scopriamo il sondaggio e l'esito che ne è conseguito.

Chiara Ferragni non è più un modello da seguire: il sondaggio

Dopo aver svelato che fine ha fatto Paloma, molti si chiedono cosa riservi il futuro dell'influencer, la quale ha dovuto fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.

I post, pubblicati sempre più di rado che vedono anche l'assenza del volto dei bambini, sono uno dei primi esempi del cambio di comunicazione da parte dell'influencer che, in poco tempo, ha visto il declino delle sue interazioni social.

A confermare questa situazione è un sondaggio realizzato dall'Università Bicocca di Milano, dove gli studenti hanno espresso il loro punto di vista a riguardo.

L'esito del sondaggio: il declino di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni deve ora affrontare le conseguenze del pandoro gate e, come rivela l'esito del sondaggio, il futuro non sembra roseo per l'influencer.

Il sondaggio, la cui realizzazione è avvenuta prima del caso pandoro, aveva incoronato Chiara Ferragni come modello positivo per i giovani di tutto il mondo, divenendo un'imprenditrice da prendere come ispirazione.

A seguito delle polemiche, però, le risposte date dai giovani studenti hanno subito un cambio di rotta, testimoniando come Chiara Ferragni non sia più un modello a cui ambire, scatenando la delusione nei giovani.

I giovani intervistati hanno così espresso il loro dissenso riguardo il comportamento imprenditoriale di Chiara Ferragni, cambiando così la loro opinione rispetto al parere espresso precedentemente al pandoro gate.

A confermare ciò è anche la professoressa Emanuela Rinaldi, ideatrice del progetto Obiettivo Effe, la quale ha evidenziato come l'influencer non ricopra più il ruolo di imprenditrice modello.

L'imprenditrice dovrà così rispondere ad altre critiche mosse nei confronti delle sue decisioni di marketing, come rivela la delusione manifestata dei giovani studenti.

