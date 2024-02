Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, cosa è successo tra i due: ecco i post virali

Chiara Ferragni è al centro di una tempesta mediatica da diverse settimane. Dopo lo scandalo dell'operazione benefica in collaborazione con Balocco, ora girano voci riguardo la sua vita sentimentale.

Parrebbe infatti che la storia con il rapper Fedez, con il quale l'influencer ha a avuto due figli, sia giunta al termine. In molti si sono chiesti se dietro la crisi del loro matrimonio ci fosse una relazione di lei con un altro uomo.

Quest'uomo misterioso sarebbe Tomaso Trussardi, il rampollo della notissima azienda Made in Italy ed ex-marito di Michelle Hunziker. Scopriamo quindi cosa sta accadendo tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi.

Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni: c'è qualcosa tra i due?

Il gossip riguardo una possibile relazione tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, che era già emerso due anni fa, si è diffuso dopo che Davide Maggio a Pomeriggio Cinque ha dichiarato: "Per quanto mi riguarda, la Ferragni c’è chi l’ha consolata per bene".

Ha poi suggerito all'inviato del programma, Michel Dessi, di cercare indizi in piazza della Scala a Milano, proprio dove si trova l’omonimo ristorante di Trussardi. Tuttavia, la risposta di Chiara Ferragni è stata fulminea.

Lo staff dell'imprenditrice ha infatti smentito le voci, dichiarando: "Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5 o 6 anni fa". La replica di Trussardi non si è fatta attendere.

La risposta di Trussardi alle parole di Chiara Ferragni

Tomaso Trussardi ha deciso di rispondere all'influencer via social, con una storia pubblicata sul suo profilo Intagram ufficiale, dove scrive:

Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice, ma talentuosa “bloggherina” la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei, come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi

Continua poi ricordando le varie partecipazioni di Chiara Ferragni e della sorella Valentina alle iniziative promosse da Trussardi, tra cui le runway dove l'imprenditore avrebbe incontrato Chiara l'ultima volta, circa 4 anni fa.

Prosegue puntualizzando che tra i due c'è sempre stato un rapporto di stima e simpatia professionale, e aggiunge piccato:

Liquidare tutto ciò con “non lo conosco neanche” è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione.

Il presidente ed azionista della Trussardi S.p.a. conclude facendo riferimento al caso Balocco, sostenendo che l'ufficio stampa dell'imprenditrice non ne stia combinando una giusta, forse perché "ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno".

Chiara Ferragni: "proteggere i miei figli è la priorità"

L'imprenditrice martedì 20 febbraio ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui si concentra sul caso Balocco, che sarebbe tra le cause della presunta rottura con Fedez.

Ferragni ha parlato di come ha affrontato i commenti negativi e le critiche ricevute, e in merito alla crisi con suo marito, ha dichiarato di voler tenere i problemi tra le mura familiari.