Dopo giorni e giorni di silenzio, causati dall'esplosione del caso pandoro Balocco, Chiara Ferragni è tornata su Instagram. L'imprenditrice ha riservato un messaggio accorato ai fan, ma c'è qualcosa che non torna.

Chiara Ferragni torna su Instagram: ecco cosa ha detto

Il 18 dicembre 2023, a qualche giorno di distanza dall'esplosione del caso Balocco, Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un video di scuse piuttosto discutibile. Dopo questa breve apparizione, è scesa in un silenzio social da brividi, specialmente per chi, come lei, è abituata a postare in rete ogni aspetto della propria vita.

Il 3 gennaio 2024, Chiara è tornata su Instagram con due contenuti che appaiono come l'ennesimo errore di comunicazione. Procediamo con ordine. La prima foto che la Ferragni ha condiviso su Instagram - con una Stories - è un suo primo piano, con tanto di box domande a tema "Come state?". A didascalia, si legge: "Mi siete mancati". Poco dopo, ha postato un'altra storia con un messaggio accorato ai fan. Ha scritto:

Una cosa mi sento ti dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero.

Chiara Ferragni torna su Instagram, ma qualcosa non torna

Chiara è così tornata su Instagram, mettendo fine ad un periodo di silenzio durato ben 16 giorni. In queste settimane, l'imprenditrice è apparsa un paio di volte nelle Stories del marito Fedez e sappiamo che ha rinunciato alla vacanza in montagna per restare chiusa nella nuova casa di Milano. Niente di strano, sia chiaro, ma c'è qualcosa che non torna.

Considerando che stiamo parlando di una persona che pianifica ogni suo passo, specialmente quando combina qualche guaio che ha risonanza mediatica, viene spontaneo pensare che anche il suo ritorno sia stato studiato a tavolino. Non a caso, Chiara ha condiviso due Stories e non un post. Cosa cambia? Semplice: le reazioni alle storie sono visibili solo a lei, mentre con un post la situazione sarebbe stata diversa.

Molto probabilmente, nello staff di esperti che ha chiamato a raccolta per ripulire la sua immagine c'è qualcuno che le ha consigliato di condividere una Stories per testare il sentiment dei fan. A che pro? Anche in questo caso la risposta è semplice: pianificare le prossime mosse.

Ora, appurato che in molti hanno abboccato alla truffa del pandoro Balocco, questa mossa social appare come l'ennesimo errore di comunicazione. Alla Ferragni piace avere tutto sotto controllo e un post con i commenti liberi le sarebbe facilmente sfuggito di mano. Questo piano post Balocco fa già discutere.