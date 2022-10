Il suo nome è spesso al centro del gossip, stavolta per alcuni commenti che non sono piaciuti ai follower. Ecco chi è Chiara Nasti, tra vita privata e partecipazioni in tv.

Nelle ultime ore Chiara Nasti sembra aver deluso i suoi 2 milioni di follower, ha infatti esordito sui social con una dichiarazione discutibile. A quanto pare la futura mamma ha deciso di ri-postare alcune storie Instagram in cui un minore dice delle parolacce e una sua follower ha deciso di commentare, le sue parole: “Ma quel bimbo maleducato nelle storie di chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaffancu…?“

In seguito al commento, l’influencer ha deciso di far sentire la sua voce, ecco le parole di Chiara:

“Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci, Se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente oltre a essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

Parole che hanno scatenato le polemiche su di lei, spesso al centro del gossip. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Chiara Nasti, chi è e come è diventata famosa

Classe 1998, Chiara Nasti sembra tener testa alle sue rivali nel mondo dei social. Nata a Napoli ha iniziato presto a dimostrare il suo interesse nell’ambito della moda condividendo consigli fashion nel suo blog già all'età di 15 anni. Così, a soli 13 anni, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dei social guadagnando un bel po' di follower per poi aprire il suo blog di moda e fashion a 15 anni. Sembra proprio che la giovane Chiara abbia preso ispirazione dalla regina indiscussa dei social, Chiara Ferragni. Per i follower Nastilove, non è solo un’influencer: ha alle spalle una carriera da modella, Armani e Trussardi sono due dei brand per cui ha posato, ed è anche un’imprenditrice, ha infatti aperto con la sorella Angela un brand di abbigliamento e gioielli “Plume Ethérée”.

Nel 2016 ha anche pubblicato un libro "Diario di una fashion blogger", edito da Mondadori. Sembra proprio che la giovane futura mamma sia molto attiva e piuttosto poliedrica, nonostante ciò si è notato negli ultimi tempi come abbia un carattere piuttosto piccante: è spesso al centro di svariate polemiche dall’accusa di essere "grassofobica" al dichiarare di non bere acqua da due anni. Tutte affermazioni che la fanno diventare protagonista di un polverone mediatico e non fanno che darle attenzione, beh probabilmente il suo trucco per essere al centro dell’attenzione è proprio questo: far sì che si parli di lei a prescindere "basta che se ne parli".

Come è diventata davvero famosa? Semplice, grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi, programma che le ha permesso di avere una visibilità tale da poter basare il proprio lavoro solamente sulla sua immagine. L'inflcuenr è impegnata sentimentalmente con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni che l'ha stupita con un incredibile baby shower per festeggiare il bambino in arrivo. Se vi siete chiesti quanto possa guadagnare un influencer con 2 milioni di follower, ecco la risposta.

Guadagni niente male per l'influncer napoletana

La 24enne partenopea in dolce attesa sembra avere un patrimonio piuttosto cospicuo grazie alla sua attività sui social. Quanto guadagna ovviamente dipende da collaborazioni, attività, eventi, sponsorizzazioni. Il cachet cambia a seconda dell’importanza del brand e non c’è un'entrata fissa mensile per i vari post.

Nonostante ciò qualche cifra è venuta alla luce: sembrerebbe che arrivi a guadagnare a circa 3 mila euro per ogni post pubblicato e condiviso su Instagram, mentre per quanto riguarda il patrimonio non si sa a quanto ammonti ma di certo la cifra non deve essere per niente bassa data la vita agiata ed immersa nel lusso che la stessa Chiara, mostra sui social.