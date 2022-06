Tra gli chef stellati d’Italia il suo nome non è ancora famoso come quello di Carlo Cracco e Massimo Bottura, ma nel tempo ha avuto modo di farsi conoscere come uno dei cuochi più promettenti e creativi della cucina del futuro. Vediamo chi è Christian Milone e come ha saputo distinguersi nella ristorazione italiana.

Christian Milone: chi è e come ha ottenuto la stella Michelin

Essere un bravo cuoco non significa sapere quanto sale mettere nell’acqua per la pasta o come mantecare un risotto senza che il burro prevalga sugli altri ingredienti; queste cose, bene o male, le sanno fare tutti.

Non significa nemmeno conoscere le peculiarità di ogni prodotto presente nel proprio frigo, né riuscire a intagliare la frutta per le cerimonie importanti senza combinare un macello. Essere un bravo cuoco significa mettersi in discussione ogni giorno, imparando sempre qualcosa di nuovo e sperimentando nuove tecniche di preparazione per sapersi reinventare e andare controcorrente. Un bravo cuoco è prima di tutto un grande comunicatore perché attraverso i propri piatti parla con il cliente, ci prende confidenza e lo guida in un’esperienza culinaria dove il tocco delle sue mani e la sua conoscenza in fatto di cibo sono in grado di fare la differenza.

Inoltre, un bravo cuoco ha rispetto dei suoi collaboratori, sa cosa significa lavorare in squadra e conosce bene la fatica del proprio mestiere. Forse è proprio questo che lo contraddistingue fra tutti: conoscere quanto sia impegnativo (e a volte stressante) il ruolo che ricopre e ricoprirlo lo stesso, perché lo appassiona e lo soddisfa.

Potrebbe sembrare una cosa da poco eppure è l’unica cosa che conta quando ci si affaccia al mondo della ristorazione, dove si ha a che fare con clienti dalle esigenze diverse e con realizzazione di piatti spesso complicati. Tutte cose che lo chef Christian Milone sa bene e che non l’hanno fermato dal conquistare un posto di tutto rispetto nella ristorazione italiana. Appartenente alla classe 1979 nasce a Pinerolo in provincia di Torino, da papà Franco e mamma Teresina.

Sebbene la sua vita sia da sempre scandita dai ritmi della cucina nella Trattoria Zappatori presa in gestione dai suoi genitori, il primo amore è la bicicletta e per un lungo periodo non fa altro che partecipare a gare agonistiche fino a raggiungere il Giro d’Italia del 2002. È solo a venticinque anni che scopre una smisurata passione per il cibo e la sua preparazione e decide di abbracciare la realtà a cui, evidentemente, ha sempre appartenuto.

Formatosi grazie agli insegnamenti del maestro Enrico Crippa, Christian sviluppa il proprio stile personale nel Gastronavicella, uno spazio all’avanguardia dove sperimenta piatti davvero innovativi.

Parallelamente, si occupa anche della cucina del ristorante di famiglia e un po’ alla volta inizia a collezionare diversi successi. Sei anni più tardi entra nei “Jeunes Restaurateurs” e la bravura e la perseveranza che disciplinano e plasmano il suo carattere lo fanno arrivare in alto.

Dalla vincita del Premio Birra Moretti all’essere insignito dei due Cappelli dall’Espresso, arriva a conquistare due forchette dal Gambero Rosso. Nel 2016 gli viene assegnata la prima stella Michelin grazie alla sua versione del vitello tonnato che i famosi giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli non hanno ancora dimenticato.

Nel 2019 apre un altro locale, il Madama Piola (sempre a Torino) e, nonostante la pandemia e le restrizioni imposte dal Governo, riesce a farlo funzionare mentre nel 2020 inizia la sua avventura come chef al Resort & Restaurant “Ca’ del Profeta” a Montaldo Scarampi, in provincia di Asti.

Oltre a far parte della categoria “Top Chef of Tomorrow” del Touring Club, Christian è anche scrittore di un libro che inizialmente ha spiazzato tutti a causa del suo titolo “Odio Cucinare”, in cui descrive di essere fuggito dagli studi di cucina per diventare un ciclista per poi rendersi conto che il settore culinario era la sua vera vocazione nella vita.

Christian Milone: i piatti che lo hanno reso famoso

Gli ingredienti essenziali nella cucina che lo stesso Christian Milone definisce “materica” sono le erbe locali e i frutti dell' orto, tutti prodotti che compaiono al centro di ogni pietanza ancor prima che il suo ego e l’abilità nel decorare riescano a toccare la superficie in ceramica del piatto.

A rendere queste creazioni uniche nel suo genere però, non è l’accostamento di un ingrediente all’altro quanto più il saper rievocare il ritorno di grandi classici che ripescano nell’infanzia e nella tradizione, seppur con qualche accorgimento contemporaneo ad alleggerirne il gusto senza mai tradirlo.

Il fatto di puntare molto sui vegetali rende ogni composizione dinamica e lo sfruttamento delle proprietà nutritive degli ingredienti gli consente di dar vita a nuove declinazioni e consistenze molto gradite al palato dei propri ospiti.

Nella cucina di Ca’ Profeta (ora affidata allo chef Antonio di Leo) Christian ci ha messo del suo.

Nel menu non mancano gli antipasti di cui il Grana Padano in due consistenze, biscotto croccante e crema e il Ravanello in carpione con lavanda e Moscato sono i padroni indiscussi.

A seguire, anche la crema di patate con olio al limone, grana grattugiato e zest di limone insieme al Plin fritto ripieno di maiale, vitello e riso bollito fanno venire l’acquolina in bocca.

Tra i primi piatti spopola la famosa Minestrina di verdure e pastina in omaggio a mia mamma che parte dalle tradizionali letterine (formato di pasta per pietanze antiche) cotte in un sugo ai peperoni e condite con una brunoise di verdure croccanti e croste di Grana Padano, spuma di finocchio e polvere di cipolla.

Di pari delizia anche il Plin di agnolotti con sugo d’arrosto sfumato al Marsala e la bistecca di melanzana con jus di verdure.

Il re dei secondi piatti è senza dubbio il vitello tonnato con il quale Christian ha vinto la stella Michelin, ma anche il sottofiletto a lunga frollatura intinto nella salsa al pepe verde non lascia scampo.

Molto meno elaborati i dolci, come il Soffiato di zabaione al brachetto accompagnato da paste di meliga o il 99% nocciola, ossia la rivisitazione della nocciola in varie consistente con solo l’1% di caffè.

Dopo aver immaginato la bellezza, i colori e gli odori di questi piatti non dovrebbe essere difficile capire perché Christian venga considerato come uno degli chef più in gamba della ristorazione del futuro.

Quanto costa una cena al ristorante di Christian Milone

Sebbene Christian Milone abbia girovagato molto nei ristoranti per affermarsi e formarsi, l’eco della Trattoria Zappatori di mamma e papà non ha mai cessato di farsi sentire.

Per questo motivo prima di abbandonarsi a qualsiasi altro progetto, lo chef e imprenditore torinese ha pensato di rinnovare totalmente gli ambienti del ristorante che l’ha visto entrare in cucina per la prima volta nella vita.

Partendo dall’utilizzo del colore nero (elegante e minimalista) in tutti gli ambienti, Christian ha voluto dare nuova consapevolezza agli interni per comunicare a chi li vive che dall’assenza di ogni cosa è insita la potenzialità della creazione stessa di qualunque sostanza, forma e desiderio siano mai stati concepiti dall’uomo.

Dal vuoto assoluto si genere il Tutto ed è così che gli spazi preesistenti si incupiscono e al tempo stesso si illuminano grazie alle alternanze di dettagli in legno e ferro, dalle luci della cantina a vetrina e dai riflessi delle luci soffuse posizionate sopra ai tavoli.

Per far sì che il restyling del ristorante apparisse moderno ma non troppo lontano dalla tradizione, Christian si è affidato alle abili mani degli artigiani di Pinerolo che hanno prodotto i piccoli dettagli in ottone e in rame mentre per i tavoli sono stati utilizzati i cipressi già tagliati.

Un lavoro di recupero che lascia senza parole e che rende l’atmosfera all’interno di questo nero totale accogliente e innovativa.

Per poter cenare qui è consigliabile prenotare, visto il numero limitato di posti a sedere.

Il menu offerto dallo chef si compone di diverse pietanze tutte con prezzo da 20 a 35€ ma, per chi volesse approfittare delle degustazioni esistono due tipi di pacchetti già impostati:

il menu “Estratto 1975”: 3 piatti salati + 1 dolce con accompagnamento al calice di vino piccolo o medio (70€)

il menu “Il mercato”: 3 piatti salati + 1 dolce (70€) oppure 5 piatti salati + 1 dolce entrambi accompagnati da un calice di vino medio o grande (90€).

Esiste anche la possibilità di poter pranzare dal martedì al venerdì e per l’occasione, lo chef Christian Milone ha pensato di realizzare un menu apposito intitolato “Colazione di lavoro” (25€) con snack, 2 piatti a scelta, piccola pasticceria, caffè e acqua.

Christian Milone: quali sono i progetti del futuro?

Come abbiamo già detto, lo chef Christian Milone ha sempre avuto una grande propensione al cambiamento e gli spostamenti da un ristorante all’altro gli hanno reso possibile conoscere non solo nuove e importanti realtà ma anche nuovi metodi di preparazione culinari. Rimasto colpito dai Troisgros della Maison di Ouches in Francia, un paio di anni fa lo chef ha valutato l’idea di andarsene in campagna e di affidare le sorti della sua cucina interamente alla natura. La location, completamente immersa nel verde e distante chilometri dalla Trattoria Zappatori sembrerebbe il posto perfetto per ricominciare daccapo. L’idea di Christian è quella di coltivare l’orto, produrre latte e formaggio dalle sue capre, raccogliere le uova delle sue galline, insaccare i salumi con le sue mani senza dover chiedere niente a nessuno. Il ritorno alla campagna vuole essere l’inizio di un’esperienza quanto più personale e completa possibile, una planata dopo tanto volare in alto e chissà che il destino possa essere ancora una volta dalla sua parte.