Ciao Darwin è finito per sempre? Tutto sul futuro del programma e su Paolo Bonolis

Ciao Darwin, uno dei programmi di punta delle reti Mediaset, potrebbe essere finito per sempre. Come mai? Questa indiscrezione è nata dopo il saluto - inaspettato - di Paolo Bonolis nel corso dell'ultima puntata del programma.

Dopo oltre 100 puntate e repliche a più non posso, Ciao Darwin sta volgendo al termine. Il viso commosso del conduttore lascia poco spazio al dubbio, Bonolis ha anche colto l'occasione per salutare sua figlia Silvia "Ciao, amore mio!".

Adesso i telespettatori vogliono sapere come mai si è arrivati a questa decisione e se ci sarà un ripensamento.

Ciao Darwin è finito per sempre? Cosa sappiamo

Ebbene sì, anche i programmai televisivi più amati hanno una fine. Ed è anche il caso di Ciao Darwin, il format irriverente e tutto da ridere che per 10 anni ha appassionato il pubblico, tra colpi di scena e qualche critica. Alcuni lo hanno definito "volgare" per altri, invece, si trattava di pura comicità. Ciò che conta è che il programma, nonostante il passare degli anni, continua a fare ottimi risultati in termini di share.

E allora perché Ciao Darwin è finito per sempre? La conferma arriva dallo stesso conduttore. Paolo Bonolis ha voluto fare un discorso di ringraziamento e mandare in onda i momenti migliori delle varie puntate.

Non vi faccio tutto il pippone dei ringraziamenti, vorrei solo ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione: la regia di Roberto Cenci, l’uomo piccione, e perdonatemi ma il ringraziamento più grande, al termine di una storia che è durata quasi 30 anni, va al maestro Luca Laurenti.

Tutto è iniziato verso la fine degli anni '90, tra il '97 e il '98, Ciao Darwin in poco tempo è diventato uno format più amati e seguiti dal pubblico grazie ai divertenti viaggi nel tempo e alle prove di coraggio.

Ma le parole di Bonolis non lasciano molti dubbi: il programma volge al termine e non ci sarà una nuova edizione.

Il motivo dietro la chiusura del programma

Non è la prima volta che si sente parlare della chiusura di Ciao Darwin. In diverse occasioni il conduttore aveva anticipato la possibilità di abbandonare il programma per sempre.

Stavolta però la decisione sembra definitiva e inamovibile. Intervistato a Tv blog, Bonolis aveva dichiarato che, secondo lui, il programma che avrebbe portato aventi in futuro è Avanti un altro, mentre per Ciao Darwin immaginava un finale nel breve periodo.

In effetti a luglio 2023, Bonolis aveva fatto sapere che la nona edizione sarebbe stata l'ultima. Insomma, Ciao Darwin è finito e non vedrà mai la decima edizione. Il motivo della decisione però non è stato ancora comunicato ufficialmente.