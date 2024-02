Marca di biscotti o simpatico fraintendimento? Ecco cosa sono i cileni ripieni di zucchero

Tuta Gold ha conquistato milioni di italiani, con il suo ritmo e soprattutto con il suo divertente e semplice balletto che è stato protagonista di numerose imitazioni e reinterpretazioni su tutti i social, da YouTube, a Instagram fino a X e soprattutto TikTok. Ma siete proprio sicuri di sapere cosa dica Mahmood in quello stesso ritornello che tutti noi abbiamo ballato almeno una volta? Ecco allora svelato cosa sono i cileni ripieni di zucchero.

Cosa sono i cileni ripieni di zucchero?

Sui social sono spopolati dei meme che accostano il famoso rapper Mahmood a un'immagine raffigurante un pacchetto di biscotti della marca Mulino Bianco con il divertente nome di: Cileni ripieni di zucchero.

L'immagine è ovviamente costruita artificialmente. Lo stesso cantante, dopo aver parlato in un'intervista del divertente fraintendimento, ha repostato su Instagram uno dei divertenti meme che lo riguardano. Dopo le speculazioni sul suo possibile sbiancamento, il rapper ha commentato in modo ironico anche il malinteso sul testo di "Tuta gold".

Il fraintendimento

Mahmood è conosciuto per pronunciare la parole delle sue canzoni in un modo non troppo chiaro e limpido, passibile di malintesi. Ci vogliono parecchi ascolti per riuscire a capire appieno il significato delle sue canzoni e soprattutto per comprendere le parole del testo in sé. Durante il ritornello di Tuta Gold molti ascoltatori hanno in realtà travisato il significato di una strofa molto importante e significativa. Il testo originale della canzone è il seguente:

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Per gran parte del pubblico, i "gilet neri pieni di zucchero" sono diventati i "cileni ripieni di zucchero". Un'interpretazione che in realtà - se contestualizzata nel brano nel suo insieme - non risulta assurda. Non a caso, la ricerca assidua del significato dei "cileni ripieni di zucchero" ha scatenato gli utenti dei social.

La verità è che non è presente nessun cileno ripieno di zucchero, ma il simpatico equivoco ha pubblicizzato ancora di più la canzone, rendendola virale e conosciuta non solo in Italia.

Qual è il vero significato dei gilet neri?

Qual è il significato del testo della canzone? L'artista non ha dato un'interpretazione ufficiale del testo. In un'intervista in cui gli è stato chiesto cosa fosse la tuta gold, lo stesso ha risposto con una semplice battuta.

È una tuta, ma è d'oro

Un'interpretazione potrebbe essere che i gilet neri pieni di zucchero siano una metafora degli abbigliamenti indossati dagli spacciatori e lo zucchero sarebbe il modo velato utilizzato dal rapper per fare riferimento alla droga.