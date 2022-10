Cala il sipario sulle Audizioni di X Factor. Lo scorso giovedì 28 settembre, il palco dell’Allianz Club di Milano ha presentato gli ultimi concorrenti che, con il lasciapassare dei giudici, accedono alla fase dei Bootcamp.

Tra questi, oggi vogliamo parlarvi di una vera fuoriclasse, che ha conquistato pubblico e giuria grazie al suo innato talento e alla sua preparazione musicale: scopriamo insieme chi è Cinzia Zaccaroni, che alle Audition ha portato la sua personalissima versione di Into the groove di Madonna.

Chi è Cinzia Zaccaroni: vita e carriera

A volte, basta il solo talento; altre volte, questo è accompagnato dallo studio, dal desiderio di conoscenza e di voler mettere in pratica quanto appreso, e il risultato non può che essere straordinario.

Ne sa qualcosa Cinzia Zaccaroni, che sul palco di X Factor canta Into the groove di Madonna accompagnata dal suo basso. Perché oltre a essere una cantante, Cinzia è una bassista, anzi una polistrumentista, ma anche un insegnante ed esperta di jazz. Ma andiamo con ordine.

Cinzia inizia a studiare canto nel 2007 con Rita Cervellati, famosa cantante jazz, il genere musicale verso cui la stessa Cinzia ben presto indirizzerà la sua passione.

Nel 2010, Cinzia viene ammessa al Conservatorio di Bologna, ma dopo un anno interrompe gli studi per motivi di salute. Nonostante questo arresto momentaneo, Cinzia non si arrende, il suo amore per il mondo della musica è troppo intenso, e per questo decide di far spiccare il volo alla sua carriera: si esibisce in duo con la pianista Laura Larocca nei locali bolognesi, proponendo classici Blues e Soul.

Ben presto, Cinzia comincia a scrivere le sue prime canzoni, il suo nome prende a circolare negli ambienti musicali jazz, tanto che la cantante inizia a suonare insieme ad altri grandi nomi del jazz contemporaneo.

Successivamente, Cinzia diventa insegnante di propedeutica musicale, e saranno proprio i suoi allievi a spingerla a partecipare a X Factor.

Ed eccola sul palco, accompagnata dal suo basso. Suona con una maestria senza eguali, e la sua voce, calda e potente, conquista sin dalle prime note. A performance ultimata, i giudici la guardano con sguardo estasiato: per Ambra, Cinzia rappresenta il connubio perfetto di studio e talento, mentre Fedez la definisce una perla rara.

Il verdetto non può che essere più che positivo: Cinzia Zaccaroni conquista Quattro Sì, e può così continuare la sua scalata verso i Live Show di X Factor insieme agli altri compagni di avventura che hanno già superato le audizioni, dalla rock band gli Omini al giovane cantante Marco Zanini.