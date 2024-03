Il significato strappalacrime del ciondolo indossato da Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

In seguito al pandoro-gate e alla separazione col marito Fedez, Chiara Ferragni di presenta per un intervista al famoso programma condotto da Fabio Fazio Che Tempo Che Fa.

L'intervista, attesa da settimane, è stata seguita da milioni di telespettatori rimasti colpiti dalla sincerità e dalla schiettezza dell'influencer. Ma oltre alle parole effettivamente pronunciate da Chiara, anche il look ha parlato al posto suo.

Semplicità ed eleganza. Nessun abito stravagante ed eccessivo, accompagnato da un singolo accessorio molto particolare. Che significato ha il ciondolo indossato da Chiara Ferragni durante l'intervista?

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

• Il look di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

• Il significato del ciondolo di Chiara Ferragni

Il look di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

In seguito alle tante affermazioni rilasciate da Chiara Ferragni durante l'intervista, sui social sono subito spopolate foto, video ed immagini del look dell'influencer, che ha colpito i follower con la sua semplicità ed eleganza. Cosa ha indossato la Ferragni?

Un semplice tailleur nero, con blazer e pantaloni dello stesso colore, accompagnati da semplici stivaletti sempre neri. Un outfit total black, elegante, raffinato, ma non estravagante come la stessa Chiara ha abituato il suo pubblico nel corso del tempo. Questa volta ha optato per qualcosa che non avrebbe distratto lo spettatore dalle sue parole, le vere protagoniste dell'intera serata.

Il nero era smorzato da un semplice top in seta bianca. Il punto forte era sicuramente il ciondolo che spiccava sul collo dell'influencer e che ha attirato gli occhi di tutti.

Il significato del ciondolo di Chiara Ferragni

La collana indossata da Chiara è costituita da un cordino con perle incastonate e da due ciondoli, raffigurante due angeli, il primo sulle tonalità dell'azzurro e il secondo sulle tonalità del rosa.

I due angeli rappresentano i due figli della Ferragni, Leone e Vittoria. L'influencer infatti ha sempre affermato che i suoi figli sono la priorità assoluta, tanto che li ha voluti portare con sé anche in un momento molto delicato come quello dell'intervista rivelatrice.

Quanto costa il ciondolo?

Non si conosce a quale brand appartenga il ciondolo, ma molto simili a quella indossata da Chiara Ferragni sono le collane con ciondolo ad angelo di Merù.

Sul sito ufficiale sono presenti molte varianti della collana e dei ciondoli.

La collana angelo azzurro ha un valore di 860 euro, mentre la collana angelo azzurro e corniola ha un valore di 770 euro.

La collana angelo rosa con cuore di zaffiro e diamanti ha un valore di 3.335 euro.

Il singolo ciondolo dell'angelo con cuore di rubino e diamanti ha invece un valore di 2.120 euro.