Chi è Ciro Priello, il conduttore del programma "The Floor - Ne rimarrà solo uno"

Chi è Ciro Priello? Noto attore e youtuber, da questo mese è il conduttore, insieme al suo amico e collega Fabio Balsamo, del nuovo programma The Floor - Ne rimarrà solo uno, che va in onda su Rai 2. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Ciro Priello: vero nome, età, film, programmi Tv

Ciro Priello, nome d'arte di Ciro Capriello, è nato a Napoli, il 12 marzo 1986 sotto il segno dei pesci, attualmente ha 37 anni. Originario di Melito di Napoli, ha intrapreso inizialmente un percorso artistico nel mondo della danza, ma dopo essere stato scartato dalla fase finale di Amici, nel 2004, ha deciso di cambiare strada.

Dal 2005 ha iniziato una carriera nel mondo della recitazione e della produzione di video. Nello stesso anno, a Napoli, ha fondato il gruppo comico The Jackal insieme agli amici Francesco Capaldo, Simone Ruzzo e Alfredo Felco. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo a partire dal 2011 sebbene la loro produzione video risalga al 2006.

Ciro Priello, nel 2015, ha fatto il suo esordio al cinema grazie al ruolo di Fabio nel film Ci devo pensare diretto da Francesco Albanese.

Nel 2017 ha prodotto con i The Jackal il film Addio fottuti musi verdi dove ha interpretato Ciro, protagonista della storia.

Priello ha preso parte anche ad altre due produzioni cinematografiche: La tristezza ha il sonno leggero (2021) e Falla girare (2022).

L'esordio di Ciro Priello sul piccolo schermo è avvenuto nel 2019 nella trasmissione Stasera tutto è possibile. Due anni più tardi, nel 2021, ha partecipato come concorrente e ha vinto la prima edizione di Lol - Chi ride è fuori, devolvendo il montepremi in beneficenza alla ONG ActionAid. Nello stesso anno ha partecipato come concorrente a Tale e quale show.

Nel 2022 ha condotto PrimaFestival e il programma Name That Tune - Indovina la canzone. Sempre nello stesso anno ha partecipato alla trasmissione Celebrity Hunted: Caccia all'uomo.

Da ieri sera, 2 gennaio 2024, Ciro Priello conduce insieme a Fabio Balsamo il programma The Floor - Ne rimarrà solo uno.

La vita privata di Ciro Priello: moglie, età amici

Ciro Priello, sebbene sia abituato a stare sotto i riflettori, è molto riservato e dunque della sua vita privata si sa davvero poco. I suoi amici storici sono i fondatori dei The Jackal, ma con il tempo ha legato molto con gli altri membri del gruppo comico, tra cui: Gianluca Fru, Fabio Balsamo ed Aurora Leone.

Ciro Priello è sposato dal 18 giugno 2022 con l'influencer Maura Iandoli. L'attore napoletano aveva annunciato le nozze durante una puntata di Tale e quale show. Dalla loro unione è nata una figlia il 22 agosto 2016, il suo nome è Anna ed oggi ha 7 anni.

