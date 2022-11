Numero di pos, servizi di home banking, presenza di atm sono alcuni elementi analizzati per uno studio sulle città italiane in cui l'uso dei pagamenti elettronici è in aumento rispetto ai contanti. Vediamo quali rientrano nella top 10 della classifica stilata dal The European House - Ambrosetti.

Il numero di italiani che preferisce il pagamento elettronico ai contanti è in costante aumento. Lo conferma lo studio “Metropolitan Cities Cashless Index” condotto dall’istituto The European House – Ambrosetti, rilevando come nel 2021 più di 7 italiani su 10 dichiarava di favorire l’uso di carte di credito e altri strumenti cashless, complice anche la proliferazione di tool digitali, alcuni dei quali prevedono la possibilità di un rimborso (cashback) o la rateazione dell’acquisto di un bene di elevato importo.

Il report ha anche fatto una mappatura delle città italiane dove si usano maggiormente i pagamenti elettronici, registrando una prevalenza nell’area del Nord-Est, con un impennata del 60% rispetto all’ultima rilevazione, percentuale raggiunta anche in alcune zone del Sud e nelle Isole. Vediamo dunque quali sono nella classifica aggiornata, in controtendenza alla volontà del governo di alzare il tetto a 10.000 o 5.000 euro.

Città dove si usano di meno i contanti: al decimo posto Messina

Alla decima posizione troviamo Messina, che totalizza un punteggio di 2,74 su 10, una performance migliore di città come Napoli, Palermo e Bari.

Reggio Calabria

Basando la propria analisi su una serie di fattori, quali il numero di pos, di atm per prelevare e della propensione delle persone all’uso dell’home banking, lo studio di The European House pone la città calabrese al nono posto della classifica.

Venezia

L’afflusso incessante di turisti contribuisce certamente alla necessità da parte di negozianti e attività commerciali di disporre di opzioni di pagamento diversificate. Ma non solo. Nella Serenissima, infatti, la percentuale di famiglie che usano la banda larga è molto alta.

Cagliari

Alla settima posizione troviamo la principale città della Sardegna, in cui sono state riscontrate nell’ultimo anno un elevato numero di transazioni con carta pro-capite e di pagamenti effettua su PagoPa.

Roma

La Città Eterna vanta diversi primati, il patrimonio inestimabile di musei, edifici e monumenti l’annoverano come meta prediletta dei turisti stranieri. La Capitale si assesta al sesto posto per utilizzo di pagamenti cashless, in base al valore delle operazioni effettuate con carte sul pil pro-capite.

Bologna

Città sede della prima università al mondo e fucina di innovazioni tecnologiche, il capoluogo emiliano ha un punteggio di 5.04 su una scala crescente da 1 a 10.

Torino

Poco sopra troviamo Torino, con un punteggio di 5,11, che si conquista la quarta posizione.

Genova

Sul gradino più basso del podio c’è la città portuale ligure, la terza città d’Italia dove si usano di meno i soldi in contanti.

Milano

Nella classifica del Metropolitan Cashless Index non poteva mancare la capitale economica d’Italia. Sempre proiettata in avanti e sede di molte banche e start up innovative, sono pochi i posti a Milano in cui non puoi pagare un semplice caffè con la carta. Soprendentemente, però, il capoluogo lombardo non primeggia in questa classifica.

Firenze

È la città che ha dato i natali a Dante, infatti, ad essere eletta la maggiore in assoluto per utilizzo di servizi cashless. Con un punteggio di 7.1 su 10, Firenze si distingue ancora una volta per far convivere la bellezza della sua storia passata con uno sguardo sempre attento al futuro.