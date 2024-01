Questa è la città dove si vive meglio in Europa, ecco la nuova classifica di Eurostat

Pubblicata la nuova classifica della Commissione Europea che premia la città dove si vive meglio in Europa e quella dove si vive peggio. La ricerca è stata eseguita interpellando i residenti (oltre 71mila), chiedendo loro quale fosse il grado di soddisfazione e ponendo una domanda fondamentale: sei felice di vivere in questa città?

I risultati dimostrano che c'è una sola città dove si vive meglio in Europa, su oltre 83 località esaminate: ecco qual è.

Città dove si vive meglio in Europa, la classifica

Non ci sono dubbi, la classifica delle città dove si vive meglio in Europa premia Zurigo, in Svizzera: in questa località, il 97,08% dei residenti ha dichiarato di essere soddisfatto di vivere in questo luogo. Una percentuale che è valsa il primo gradino del podio, come migliore città dove vivere.

Sul secondo gradino del podio troviamo invece la capitale danese Copenaghen (con il 95,72% di soddisfazione dei residenti) e la città di Gröningen nei Paesi Bassi (con il 95,52%). Proseguiamo poi la cittadina di Gdansk, in Polonia, al quarto posto; seguita dalla Germania, con Lipsia al quinto posto.

L'Italia si classifica come maglia nera dell'Europa, con ben tre città tra le ultime dieci posizioni.

Zurigo è la città dove si vive meglio in Europa, ecco perché

Perché Zurigo è la città dove si vive meglio in Europa? La quasi totalità dei cittadini e residenti (98,41%) di questa località hanno confermato che la città è "un buon posto in cui vivere in generale".

Tra i punti di forza della località svizzera ci sono i servizi come l'assistenza sanitaria (soddisfacente per il 93,21%), gli impianti sportivi (91,88%), le strutture culturali (96,91%), gli spazi verdi (88,74%), lo spazio pubblico (88,42%), la qualità dell'aria (89,01%).

Altri criteri che hanno contribuito alla vittoria del titolo sono il livello di rumore (77,2%), la pulizia (89,06%), e il reddito familiare (89,75%). Camminare di notte a Zurigo è percepito sicuro per l'85,6% degli intervistati.

La città svizzera che ha guadagnato il podio viene percepita come un ottimo posto per vivere anche dalle persone LGBTIQ+ (95,63%), dagli immigrati (83,61%), e dagli anziani (95,31%).

I punti deboli di Zurigo, infine, riguardano le opportunità di lavoro (62,04%), l'accessibilità economica degli alloggi (11,26%), l'utilizzo dei trasporti pubblici (49,08%).

Città dove si vive peggio, Palermo maglia nera

E l'Italia? Ci sono delle località che sono entrate nella classifica delle città dove si vive meglio? Purtroppo il nostro Paese è la maglia nera dell'Europa, con ben tre città nelle ultime 10 posizioni in classifica, ovvero dove si vive peggio.

Palermo è la città dove i cittadini sono meno soddisfatti della qualità della vita (solo il 62% dei residenti è soddisfatto). Tra le peggiori rientrano anche Napoli e Roma tra le italiane, oltre a Istanbul e Atene.

Le percentuali più alte di soddisfazione per la qualità della vita nelle città italiane sono state registrate a Verona (con l'89%), Bologna (con l'87%) e Torino (con l'82%).