Altro che New York, ecco le 10 migliori città dove vivere negli Stati Uniti

Nelle varie classifiche che prendono in considerazione i molteplici fattori che incidono sullo stile di vita, non sono mai menzionate le mete più conosciute dai turisti.

La magia di New York, Los Angeles con la sua casa più costosa al mondo, l'architettura di Chicago, le spiagge di Miami: sono queste le mete preferite dai turisti, quelle che nell'immaginario comune incarnano il cosiddetto "sogno americano" ma in realtà, secondo varie classifiche la città migliore dove vivere negli Stati Uniti non è la grande metropoli per eccellenza o una delle città più famose. Tenendo in considerazione diversi fattori che contribuiscono a una buona qualità della vita infatti, le preferenze convergono su centri più piccoli a misura d'uomo.

La città migliore dove vivere negli Stati Uniti secondo Esta Visa

La classifica di Esta Visa- risalente al 2020 - delle città degli Stati Uniti dove la qualità della vita è più alta, si basa sui seguenti fattori:

• Meno traffico;

• Più opportunità di lavoro;

• Alloggi più economici;

• Opportunità per i nuovi imprenditori;

• Un ritmo meno frenetico di vita.

Si tratta di indicatori che, ovviamente, non appartengono all'identikit di una metropoli come New York, tanto per fare un esempio.

1. Indianapolis

Indianapolis è la città più popolosa dello Stato dell'Indiana, conosciuta come "il crocevia d'America" per l'intersezione delle sue strade. Il primo posto lo deve alla sua scena economica promettente (soprattutto dal punto di vista della gastronomia), al basso tasso di criminalità e quello elevato di istruzione grazie alla presenza di numerose università. A questi fattori si aggiunge anche una notevole offerta di musei, parchi e attività all'aperto. Infine, non si può poi ovviamente dimenticare la principale caratteristica che ha reso la città famosa in tutto il mondo ossia la presenza dell’omonimo Motor Speedway che ospita la celebre corsa delle 500 miglia.

2. Saint Louis

Nel podio della classifica Esta Visa al secondo post troviamo Saint Louis, anche in questo caso la più popolosa del suo stato che per questa città è il Missouri. Si tratta di un grande centro commerciale favorito da ottimi mezzi di comunicazione, a partire dal suo grande porto. Ma la sua posizione di vertice nella classifica si deve soprattutto al suo basso costo della vita e alle opportunità lavorative che offre ai giovani professionisti nel settore della tecnologia, dell'istruzione e della medicina.

3. Detroit

Principale centro dello Stato del Michigan. Detroit è nota soprattutto nota come capitale dell’industria automobilistica statunitense e per la cultura alternativa che ha influenzato in modo particolare la scena musicale.

4. Phoenix

La città più popolosa dello Stato dell'Arizona offre notevoli opportunità lavorative ai giovani imprenditori e promuove sempre di più l'uso delle biciclette per spostarsi in città.

5. Baltimora

La città più importante del Maryland è ricca di parchi, giardini e spazi pubblici, è apprezzata per la sua vivace scena culturale.

6. Milwaukee

Questa città del Wisconsin situata sulle rive del lago Michigan, è nota per avere il più grande numero di parchi del paese.

7. Austin

La Capitale del Texas è considerata il posto n. 1 in cui vivere negli Stati Uniti per le opportunità di lavoro e per la sua eclettica scena artistica e musicale

8. Colorado Springs

Baciata dal sole gran parte dell'anno è apprezzata per i parchi e spazi verdi ma anche per l'elevato livello di istruzione e il fiorente mercato del lavoro.

9. Denver

La capitale del Colorado vanta un fiorente mercato del lavoro e una vasta rete di piste ciclabili.

10. Des Moines

Apprezzata per il basso costo della vita è anche un centro culturale di rilievo soprattutto per quanto riguarda la musica e il teatro.

La classifica di U.S. News & World Report

Tra le numerose classifiche inerenti le migliori città degli Stati Uniti dove vivere ce ne è una recentissima, molto ripresa dai media statunitensi e internazionali. U.S. News & World Report ha infatti pubblicato la sua lista annuale dei 150 "migliori posti in cui vivere negli Stati Uniti", analizzando le 150 aree metropolitane più popolose e valutando diversi fattori tra cui:

• Prospettive di lavoro;

• Accessibilità;

• Crescita e prospettive di lavoro;

• Costo della vita;

• Tasso di criminalità;

• Qualità dell'istruzione

• Clima

La novità di quest’anno nella classifica sono i punteggi relativi alla temperatura climatica, al rischio e alla resilienza a condizioni meteorologiche estreme.

Green Bay prima classificata

In cima alla lista 2023-24 figura Green Bay ( Wisconsin) conosciuta per lo più dagli sportivi in quanto è la sede della squadra della National Football League. Il giornale considera Green Bay "Il mix perfetto di servizi di una grande città integrati con l'atmosfera di una piccola città del Midwest". La città inoltre, "vanta una fiorente scena artistica e di intrattenimento, un centro rivitalizzato e due campus universitari, creando un'energia che può attrarre sia le giovani famiglie che i pensionati. "

Sul podio delle migliori città dove vivere negli Stati Uniti secondo la classifica di U.S, News troviamo al secondo posto, Huntsville in Alabama e Raleigh Durham nella Carolina del Nord.

Si tratta comunque di una classifica basata sulla preferenza degli americani, quindi non necessariamente convergente con i gusti europei che, come già accennato, preferiscono comunque le metropoli più famose.