Chi in questi giorni non sta soffrendo per il caldo estremo? Ma sai quali sono le città più calde in Italia, in Europa e nel mondo? E qual è l'area che ha registrato la temperatura più torrida in assoluto? Scopri la classifica nell'articolo.

Questa estate 2022 è l’estate più calda di sempre. Con ogni probabilità rischia di essere la più fresca rispetto al futuro torrido che ci aspetta. Ma queste temperature erano ampiamente prevedibili, soprattutto perché all’estremo sud del nostro Paese hanno raggiunto il picco massimo (finora) poco più di 20 anni fa. Per quanto riguarda i record di temperature massime, la Sicilia ha fatto all in.

Le città italiane più calde sono tutte in Sicilia

L’estate 1999 è stata la più calda in assoluto, fino all’anno scorso: alcuni record di temperatura restano ancora oggi imbattuti per alcune città. Fa eccezione Siracusa, che la scorsa estate ha sopportato una temperatura media di 48,8° di massima giornaliera.

Insomma, quando gli abitanti di Roma, Bologna, Milano e Firenze si lamentano per il troppo caldo, probabilmente non sanno di cosa parlano. Certo, inquinamento e colate di cemento rovente fanno sì che la percezione della temperatura sia maggiore. Ma le bollenti città siciliane non stanno davvero in mezzo ai boschi. E soprattutto, non tutte hanno il mare a due passi.

Catenanuova in Provincia di Enna: 48.5° - 10 agosto 1999

Monreale in Provincia di Palermo: 48.0° -10 agosto 1999

Noto in Provincia di Siracusa: 48.0° - 10 agosto 1999

Riesi in Provincia di Caltanissetta: 47.1° - 9 agosto 1999

Bompensiere in Provincia di Caltanissetta: 47.0° - 9 agosto 1999

Lentini in Provincia di Siracusa: 47.0° - 10 agosto 1999

Paceco in Provincia di Trapani: 47.0° - 9 agosto 1999

Licata in Provincia di Agrigento: 46,9° - 12 luglio 1962

Catania: 46,7° - 12 luglio 1962

Viagrande in Provincia di Catania: 46.3° - 10 agosto 1999

Temperature da record estate 2022: le 10 città più calde d'Europa

Se allarghiamo l’orizzonte dall’Italia al resto d’Europa, vediamo che nessun paese che si affaccia sul Mar Mediteranneo se la passa bene. In questi giorni torridi, gli abitanti di quali città stanno più soffrendo per il caldo? L’unica città d’Italia a rientrare in questa classifica bollente è siciliana.

Gjirokastra (Albania) - 42.8°

Demir Kapija (Repubblica di Macedonia) - 42.8°

Adana (Turchia) 41.8°

Amendola (Italia) 41.8°

Antalya-Bolge (Turchia) 41.8°

Aydin (Turchia) 41.6°

Antalya (Turchia) 41.5°

Podgorica-Grad (Montenegro) 41.2°

Bodrum Milas (Turchia) 41.1°

Mostar (Bosnia Erzegovina) 41.1°

Le 7 città più calde del mondo

A seguire i centri abitati più infernali dal punto di vista delle temperature. Alcune di queste città sono rinomate mete turistiche, dal punto di vista storico e ambientale. Forse è consigliabile visitarle in inverno o durante le mezze stagioni. Se resisteranno al cambiamento climatico.

Furnace Creek, Death Valley (California, USA) - 56,7°

Mitribah, Kuwait - 53,9°

Bassora, Iraq - 53,9°

Turbat, Pakistan - 53,7°

Ouargla, Algeria - 51,3°

Siracusa, Italia - 48,8°

Aziziyah, Libia - 48°

Ci sono altre mete turistiche che risultano altamente proibitive per la temperature estive. Tra il 2002 e il 2005 un satellite dell’Agenzia Spaziale Atlantica (NASA) ha rilevato a Dasht-e Lut, deserto iraniano, una temperatura media di 70°.