Sulla base di oltre 30 tipi di reati denunciati alle forze dell'ordine, uno studio ha individuato in quali città d'Italia sia più pericoloso vivere rispetto ad altre. Scopri se la tua è tra quelle in classifica.

A partire dagli anni novanta la criminalità nelle grandi città è, secondo le statistiche, aumentata. O perlomeno, sono aumentate le denunce di reati.

Tra il 1999 e il 2010 c’è stato ad esempio un aumento del 25% di furti nei centri di medie e grandi dimensioni, dove la densità abitativa è più alta.

In Italia si denunciano una media di 500 reati al giorno, perlopiù distribuiti tra Milano, Rimini e Bologna. Ma di che tipo di reati stiamo parlando e quali sono le città più pericolose d'Italia?

Furti, estorsioni e spaccio: le città più sicure e quelle più a rischio

Vediamo qualche dato per quanto riguarda i furti con scasso. Uno dei centri abitati con il più basso numero di denunce è Oristano, con una media di 2.500 denunce ogni 100 mila abitanti, seguita a ruota da Potenza.

La città dove invece si denunciano più frodi informatiche è Gorizia, mentre le peggiori sotto il profilo dello spaccio di stupefacenti sono Padova e Catanzaro.

La peggiore per quanto riguarda le estorsioni è Foggia. Roma, Napoli e Milano rientrano tra le prime tre per la quantità di furti in casa e di autovetture denunciati.

Reati contro la persona fisica: le città più pericolose

I centri dove si verificano maggiormente reati a fondo sessuale sono Trieste e Gorizia, ma quelle dove si denuncia di più sono Milano e Bologna. La città dove ci sono più omicidi è Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, seguita da Foggia e Reggio Calabria.

Invece le cittadine dove si registrano più percosse sono Imperia, Bologna e Vibo Valentia. Genova detiene il triste primato per traffico pedopornografico d’Italia, seguita da Venezia.

Classifica generale definitiva delle città con più alto tasso di criminalità

Di seguito la classifica delle città italiane con più reati di vario tipo denunciati alle forze dell'ordine:

Milano

Bologna

Rimini

Prato

Firenze

Torino

Roma

Imperia

Livorno

Genova

I crimini più denunciati in Italia

Di seguito la lista dei reati più commessi nel nostro paese, che vanno da quello finanziario, alla frode fiscale fino all'omicidio:

furti e frodi informatiche;

violenze sessuali;

sfruttamento della prostituzione e pedopornografia;

estorsioni;

lesioni dolose;

omicidi volontari e colposi;

furti e rapine;

contraffazione di marchi;

contrabbando;

incendi dolosi;

traffico di stupefacenti;

riciclaggio di denaro;

usura;

associazione di tipo mafioso;