Clara Chia Martì, sarebbe proprio lei la nuova fidanzata di Gerard Piqué, il difensore del Barcellona che qualche mese fa ha fatto parlare di sé a causa della rottura con la cantante di fama mondiale Shakira. Adesso iniziano a trapelare informazioni più dettagliate su chi sia la nuova fiamma: la ragazza ha 23 anni ed è spagnola come il calciatore. I due sono stati immortalati in atteggiamenti inequivocabili in pubblico, durante un concerto, facendo infuriare la pop star colombiana. Ma scopriamo di più sull’identità di Clara, età, lavoro e interessi.

Clara Chia Martì, ecco chi è la fidanzata di Piquè con la quale avrebbe tradito Shakira

23 anni, studentessa e modella, la spagnola Clara Chia Martì è la compagna di Piquet dopo la lunga relazione con Shakira, durata 12 anni e dalla quale sono nati due figli. A rivelarlo sono stati alcuni giornali di gossip spagnoli: il calciatore è stato paparazzato durante il concerto di Dani Martin in compagnia di Clara, tra effusioni, baci e abbracci. Si tratta della prima uscita in pubblico anche se manca, al momento, l'ufficializzazione del fidanzamento (che potrebbe arrivare nei prossimi giorni). Non sappiamo quando sia scoccata la scintilla tra i due e se Piquet abbia tradito la ex moglie proprio con la giovane modella spagnola. Quello che è certo è che i due continuano a vedersi e che la notizia, dopo aver fatto il giro del mondo, ha scatenato l’ira della cantante colombiana.

La reazione di Shakira

Secondo quanto riportato dal Mirror, la pop star non avrebbe preso di buon grado le foto del calciatore con la sua nuova fiamma. Infatti pare che tra i due vi fosse un accordo ben preciso: non farsi vedere in pubblico o divulgare foto con i nuovi partner per un anno dalla rottura, per tutelare i figli piccoli. Piquè avrebbe quindi infranto l’accordo siglato, cosa che potrebbe avere delle conseguenze economiche, oltre che mediatiche. Tra il calciatore e Shakira vi sarebbe un accordo milionario che adesso rischia di vacillare.